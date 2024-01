Kiria Tapia lo había dicho en el 2022: que no descartaba París 2024 mientras hacía una carrera profesional.

Tapia regresará en febrero al Equipo Nacional de Boxeo que verá acción en marzo en el clasificatorio olímpico que se celebrará en Italia, informó la Federación Puertorriqueña de Boxeo y confirmó la propia atleta.

Tapia dijo que está regresando al olimpismo luego de descartar una pelea profesional en enero porque abrió nuevamente la ventanilla olímpica que, en su caso, le ha sido beneficiosa al proveerle atención nacional y auspicios.

“Opté por venir para el clasificatorio olímpico. Se me había caído una pelea profesional en diciembre e iba a pelear en enero para así cumplir con cuatro peleas en 12 meses, ya que debuté en enero del 2023. Pero desistí de esa pelea en enero porque apareció esta oportunidad. Definitivamente es un sueño que todo atleta quiere. Estoy loca por ser olímpica. Es una oportunidad que quiero lograr. Es algo que suma en mi carrera deportiva”.

PUBLICIDAD

Tapia fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y saltó a la fama nacional. También fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

No pudo clasificar a los Juegos Olímpicos Londres 2012 al perder en la primera ronda en el evento de ponchar el boleto olímpico. Y fue retirada por lesión en el clasificatorio para la edición Río 2016 luego de haber ganado dos combates en el evento. Mientras, más mala suerte acompañó a Tapia para Tokio 2020, a donde no pudo clasificar porque el repechaje que se celebraría en Argentina fue cancelado por la emergencia de COVID-19 y su nombre no fue anunciado cuando el Comité Olímpico Internacional escogió los atletas clasificados a esas olimpiadas en base al ranking.

Con 34 años, y tres peleas profesionales, Tapia se está dando nuevamente la oportunidad de ser olímpica mientras mantiene sus planes profesionales.

“No está demás. Va a ser un mes en que me voy a detener del profesionalismo. Si lo logro, es para uno, para lograr otras cosas. Cuando uno tiene el sello olímpico, las cosas llegan más fáciles”, dijo.

Si consigue el sueño olímpico, Tapia se uniría a Ashleyann Lozada, quien ya ponchó su boleto a París 2024. Angelyris López (54kg), la también profesional Stephanie Piñeiro (66 kg) y Nisa Rodríguez (75kg) también buscarán el boleto a París 2024 en el preolímpico en Italia, que se celebra del 4 al 11 de marzo, añadió el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, José ‘Chiqui’ Laureano.

PUBLICIDAD

Caleb Tirado es uno de los varones boricuas que buscará su clasificación olímpica en Italia en marzo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Entre los varones, Juanma López Jr. (51kg), Caleb Tirado (57kg), José Díaz (63.5kg), Ángel Llanos (71kg) serán los púgiles que buscarán la clasificación olímpica en Italia, nombró Laureano.

Todos los púgiles irían a España a un campamento previo de viajar a Italia a buscar la clasificación.

Originalmente, el Equipo Nacional iba a participar en España en el torneo Boxam en febrero como parte de su preparación. También iba a ir a un acuartalamiento en enero en Colombia. Esos últimos dos planes cambiaron por la estrategia de mantener a los púgiles entrenando en Puerto Rico, dijo Laureano.

Ahora bien, Tapia dijo que si no logra clasificar a París 2024 por el preolímpico de marzo en Italia, ahí podría terminar su búsqueda de ponchar su boleto olímpico. Agregó que tendría que considerar si ir al preolímpico final, que se celebrará en mayo en Tailandia.

“Hay que pensarlo”, dijo. “Todo depende de los compromisos que pueda tener”.