El luchador boricua Sebastián Rivera, quien recién se convirtió en el clasificado número 1 del mundo en la división de 65 kilogramos, dijo que ese sitial se sentirá mejor aún cuando arranquen las competencias de los Juegos Olímpicos París 2024.

Rivera es uno de cuatro atletas de Puerto Rico que ya están clasificados para París 2024, siendo los otros la vallista Jasmine Camacho Quinn, el velerista Pedro Fernández y la boxeadora Ashleyann Lozada.

El atleta natural de Nueva Jersey con familia en Mayagüez y Caguas se convirtió la pasada semana en el primer clasificado del mundo de los 65 kilogramos luego de competir en el evento Zagreb Open en Croacia, en donde disputó la medalla de bronce y, aunque la perdió, sumó puntos suficientes para ascender del segundo al primer puesto en el escalafón mundial de la división equivalente a las 143 libras.

El ascenso ha puesto a Rivera en analizarlo todo de manera retrospectiva.

“Se siente grandioso. Se siente que todo el trabajo realizado paga”, dijo el tercer lugar en la NCAA del 2022, medallista de bronce en el Campeonato Panamericano 2023 y de plata en el Campeonato Mundial 2023.

A Rivera lo escoltan en el standing el húngaro Iszmail Muszukaev y el armenio Yazgen Tevanan, respectivamente. Muszukaev es el vigente campeón mundial y un tres veces medallista mundial.

Sebastián Rivera agarró buenos puntos en Zagreb Open, que es parte del calendario Ranking Series de la United Wrestling World. ( United World Wrestling )

A parte del prestigio de ser el número 1, Rivera dijo que el sitial será un beneficio al momento de competir en París 2023 porque el ranking mundial lo siembra en el torneo olímpico y, por lo tanto, lo acomoda en las primeras ronda ante rivales de menor ranking.

Rivera, por otro lado, dijo que si el ranking es un beneficio, no lo debe tomar como un privilegio porque todos los luchadores que llegan a París 2024 son de alto nivel y capaces de coger medallas.

“De todos modos tengo que luchar. Tengo que presentarme con mi mejor lucha. Pero sí, el ranking te mejora las oportunidades (de llegar al podio)“, dijo.

Además de Rivera, ya están clasificados para París 2024 Muszukajev, Tevanyan, Shamil Mamedov, quien está bajo la bandera del COI, y Rahman Amouzad, de Irán. De hecho, el puesto de clasificación pertenece al país, no al atleta. Eso quiere decir que el país es quien elige quién le representa.

En este combate de Londres 2012, al boricua Franklin Gómez, que era candidato a medalla en esa olimpiada, le tocó lucha con el entonces campeón mundial, el ruso Besik Kudukhov, en la primera ronda. ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Como dato histórico para explicar la importancia del ranking mundial se puede utilizar la experiencia de Puerto Rico en Londres 2012, en la que no estuvo activo el sistema de ranking. Allí el boricua Franklin Gómez salió afectado por esa ausencia. A Gómez, que venía de ganar plata en el Campeonato Mundial del 2011, le tocó luchar en la primera ronda con el entonces campeón mundial, el ruso Besik Kudukhov, y cayó 3-1, recordó el actual presidente de la Federación de Luchas de Puerto Rico, Obed Santana.

Naturalmente, de Londres 2012 salió el único medallista olímpico de luchas de Puerto Rico, Jaime Espinal.

El hecho de que Rivera esté primer clasificado en el mundo no quiere decir necesariamente que llegará a París 2024 en esa posición porque restan dos eventos en calendario que dan puntos para el ranking y Rivera se ausentará de uno de esos por lesión, dijo Santana. Los eventos que dan puntos son los Campeonatos Continentales en febrero y un evento llamado Ranking Series que se celebrará en junio. El Zagreb Open fue otro evento parte de la Ranking Series.

“Puede cambiar”, afirmó Santana. “Tiene que compensar su ausencia al Campeonato Continental con el segundo Ranking Series”.

El ascenso de Rivera llegó con un precio: una torcedura en el tobillo izquierdo que sufrió en el combate por la medalla de bronce de Zagreb Open. Rivera dijo que la lesión no es grave, pero requiere de tomarse un par de semanas fuera de la lucha mientras mantiene la condición en el gimnasio.

“Fue culpa mía porque no me defendí bien. Son errores y en el deporte de combate te lastimas. De todos modos necesito recargar porque me preparé fuerte para ese evento en Zagreb”, dijo.

La lesión le privará de participar en el Campeonato Continental, que se celebrará del 21 al 24 de febrero en México. Allí otros boricuas buscarán para Puerto Rico la clasificación olímpica.