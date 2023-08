El anhelo de Kiria Tapia era darle rienda suelta su trayectoria en el boxeo rentado en Puerto Rico. Eso no fue viable dado que las oportunidades fueron insuficientes, por lo que sus primeras dos peleas ocurrieron en Kissimmee, Florida.

Sin embargo, está convencida que su inclusión en la cartelera que Miguel Cotto Promotions presentará en el Coliseo Roberto Clemente el 26 de agosto llegó en el momento indicado. El evento será encabezado por la primera defensa de Oscar “El Pupilo” Collazo, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras.

Collazo medirá fuerzas con Garen Diagen.

“Cuando me dieron la noticia de que seré parte de la cartelera, me sorprendí, pero me emocioné mucho. Estaba en shock porque desde que decidí comenzar como profesional, dije que quería debutar en Puerto Rico frente a mi gente. No se dio, pero ahora surgió la oportunidad de hacerlo, y en el Coliseo Roberto Clemente, donde tantos deportistas han logrado grandes cosas”, compartió Tapia antes de comenzar una sesión de entrenamiento en el gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo.

“Toda mi familia estará presente para no perderse esa noche”, agregó.

Tapia coincidió en el gimnasio hoy martes con Collazo, quien llegó al lugar para hacer seis asaltos de guanteos entre ellos.

“La gente estaba acostumbrada a verme por televisión o las redes sociales, pero esta vez será diferente. Estará Collazo en la cartelera, será transmitida por DAZN, será una noche especial. Todo cayó perfecto. Cuando pensamos hacerlo hace un año, no tenía la misma magnitud. Pienso que es el momento indicado porque estará nuestro campeón y qué más puedo pedir. Hasta el momento será la única fémina (boricua) en la cartelera y es una bendición”, afirmó.

El pasado 26 de julio, Tapia superó a la estadounidense Carrise Brown por decisión dividida. Su próximo compromiso también será a seis asaltos, aunque todavía desconoce contra quien.

“Me ayuda estar activa, pero en lo profesional no es lo mismo que en aficionado porque lo guantes son de ocho onzas, los golpes más fuertes, se sufren cabezazos y cortaduras. Surgió, aprovecharé la oportunidad porque luego tendré tres meses libres para que antes que termine el año, hacer otra pelea. Sé que es una detrás de la otra, pero entiendo que no me afectará porque salí bien de la pasada”, insistió.

Collazo también está entusiasmado por la integración de Tapia a la función.

“Kiria es una sensación del boxeo en Puerto Rico. Aparte de Amanda (Serrano), también está Stephanie Piñeiro. Es una oportunidad grande para su carrera pelear en esta cartelera. Que ella peleará en Puerto Rico es lo que todos estaban esperando. Se añadió algo bueno a la cartelera”, concluyó Collazo.