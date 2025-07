Nueva York- Las peleadoras boricuas Krystal Rosado y Elise Soto pusieron la bandera de Puerto Rico en alto este martes en el centro de transporte y espacio comercial The Oculus at the World Trade Center, en una peculiar cartelera donde su compatriota Amanda Serrano podría cerrar la semana con otra gran victoria ante Katie Taylor.

Ambas peleadoras ganaron sus combates en el icónico centro neoyorquino, como parte de las actividades promocionales de la pelea estelar del viernes en el Madison Square Garden.

Rosado (7-0, 2 KO’s) obtuvo una victoria por decisión unánime en un combate ante la argentina Agustina Solange Vázquez (4-4-2) en un duelo pactado a cuatro asaltos de tres minutos, como ocurre en las peleas masculinas, dentro de la división gallo (118 libras).

Soto (8-0, 7 KO’s) consiguió una decisión dividida en su revancha ante la estadounidense Colleen Davis (4-3-1, 1 KO) en cuatro asaltos de dos minutos en las 130 libras (superpluma).

Ambas peleas formaron parte de los entrenamientos públicos que hicieron las peleadoras de la cartelera que protagonizarán Taylor y Serrano el viernes en el Madison Square Garden.

La irlandesa expondrá todos sus cinturones de las 140 libras en la tercera pelea de una saga que ha marcado época en el boxeo femenino.

“El nocaut no se busca”

Rosado puso en aprietos a su oponente en varias ocasiones, provocándole sangrado nasal durante el transcurso del combate. Sin embargo, no logró concretar otro nocaut para añadir a su resumé.

Esto no frustró a la medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, quien entiende que cada resultado es parte del trabajo de los boxeadores.

“Yo siempre he dicho que el nocaut no se busca, el nocaut llega. Me sentí bien. Quizás quería terminar la pelea antes, pero esto es parte del trabajo. La rival se preparó muy bien”, expresó Rosado en entrevista con los medios puertorriqueños luego de su combate.

La deportista de 22 años, y quien es parte de las peleadoras firmadas por Serrano, se mostró agradecida con la oportunidad de pelear en un evento tan particular y con el apoyo de las personas presentes, entre las que había puertorriqueños.

“Se me infló el pecho al escuchar los gritos. Sentí el apoyo. Me sentí como en mi casa. Estoy superagradecida con todas las personas y me encantó el ambiente”, puntualizó.

“Creo que gané todos los asaltos”

Soto —que entró como una tromba marina a su combate ante Davis— manifestó su inconformidad con el resultado de la reyerta y reconoció que fue una experiencia de aprendizaje.

“Creo que gané todos los asaltos. Obviamente, siempre hay espacio para mejorar. Estaba buscando el nocaut, así que estoy un poco decepcionada de no haberlo conseguido, pero hice el trabajo, y de aquí solo vamos hacia arriba”, apuntó la deportista, que también es representada por Serrano.

Soto (a la derecha) dijo que su oponente trajo “un poco más de lo mismo”, aunque reconoció que es una púgil fuerte. ( Xavier J. Araújo Berríos )

“Definitivamente fue una experiencia de aprendizaje, como dije. Hay algunas cosas que trabajamos en el gimnasio que pude haber implementado un poco mejor en esta pelea, así que voy a seguir adelante, volver al gimnasio y mejorar”, argumentó.

Soto, que se midió a Davis por primera vez el 9 de mayo de este año en una pelea que terminó en no contest, dijo que su oponente trajo “un poco más de lo mismo”, aunque reconoció que es una púgil fuerte.

Al analizar su desempeño, trajo a colación algunos aspectos que puede mejorar.

“Creo que obviamente le puse presión. Como dije, creo que gané todos los asaltos. Conecté los golpes más limpios y fuertes. Pude haber atacado un poco más al cuerpo, porque en la primera pelea creo que lo hice un poco mejor, pero en general creo que lo hice bien”.