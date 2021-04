( Mikey Williams/Top Rank Inc )

¿Podrá el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga extender a 17 la racha de nocauts en el primer asalto?

Los ojos estarán sobre él tan pronto suene la campana para que inicie la pelea contra el estadounidense Demond Nicholson la noche del sábado desde el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

Desde que Berlanga arrancó su carrera en el boxeo rentado en el 2016, ha despachado a todos sus rivales en menos de tres minutos. El récord lo posee Ali Raymi, quien falleció en el 2015, con 21 nocauts en el primer round. Le siguen Tyrone Brunson con 19 y Edwin Valero con 18.

“La gente lo que quiere es ver si gana por nocaut en el primer asalto otra vez. Es lo que le gusta al público y a la televisión”, sostuvo el dos veces campeón mundial Román “Rocky” Martínez. “Entiendo que no solamente puede llegar al récord, lo pasará”.

Asimismo opinó Peter Rivera, de PR Best Boxing Promotions, sobre las expectativas que descansan sobre Berlanga.

“No hay duda que a la gente del boxeo le gusta el noqueador y en nuestra cultura más todavía. Estarán pendientes a él (Berlanga) porque es un atractivo. No digo que todos estarán viendo la cartelera exclusivamente por Berlanga porque todas las peleas serán buenas, pero ciertamente lo siguen por ese tipo de estadística de noquear en el primer asalto que no deja de ser impresionante”, mencionó Rivera.

Martínez reconoció que la fortaleza de Berlanga lo hace un boxeador peligroso en los primeros segundos de los combates.

“Nació con una pegada natural. Es evidente que trabaja, aunque tenemos que ver qué sucede cuando vaya bajando a medida que suba la cantidad de asaltos. Físicamente, se ve fuerte”, concluyó Martínez.

El pleito entre Berlanga y Nicholson será a un máximo de ocho episodios en las 168 libras por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.