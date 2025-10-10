Manchester, Inglaterra. Manchester le da su último adiós al ícono del boxeo Ricky Hatton.

El excampeón mundial falleció el mes pasado a los 46 años. Su funeral se celebró el viernes en la catedral de la ciudad y los aficionados hicieron fila mientras el cortejo fúnebre recorría las calles.

Entre los excampeones mundiales de boxeo que asistieron al funeral se encontraban Tyson Fury, Amir Khan y Kell Brook. Los aficionados comenzaron a hacer fila frente a la catedral horas antes de que llegara el ataúd con Hatton.

“Como aficionado al boxeo y como amigo suyo, creo que deja un legado enorme, ya que fue uno de los nombres más importantes del boxeo de Manchester y del país”, declaró Khan a The Associated Press.

El boxeador británico, Tyson Fury, fue uno de los que acudió al servicio memorial en honor a Ricky Hatton. ( Jon Super )

Afuera de la catedral, una banda de música interpretó el himno de Hatton, “Walking in a Hatton wonderland”, con la melodía de “Winter Wonderland”. Hatton, quien ganó títulos mundiales en peso welter ligero y peso welter, fue encontrado muerto cuando la policía acudió a su domicilio en el Gran Manchester.

La causa de la muerte de Hatton no ha sido confirmada. Familiares y amigos han hablado de sus bien documentadas batallas con su salud mental.

Fue una despedida digna para Hatton el viernes, quien era conocido y querido personalmente por tantos en Manchester y en todo el Reino Unido, con miles de seguidores que lo seguían para ver sus peleas más importantes en Estados Unidos.

Su última pelea, cuando regresó en 2012, fue a los pies de la catedral del Manchester Arena, donde un público con entradas agotadas presenció su derrota por nocaut ante Vyacheslav Senchenko.

El Arena también fue el escenario de su mayor triunfo al ganar el título welter ligero de la FIB contra Kostya Tszyu en 2005.

Otra noche memorable llegó tres años después, cuando llenó la casa de su amado Manchester City para una pelea contra Juan Lazcano. Pero las peleas más importantes de Hatton fueron en Las Vegas contra los pesos pesados ​​Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, cuando su ejército de fanáticos hizo que el Strip de Las Vegas se sintiera como su hogar.

“Si piensas en lo que hizo Ricky, llevó el boxeo a otro nivel, especialmente en Gran Bretaña”, dijo Khan. “Cuando fue a Estados Unidos, eso me inspiró a ir a Estados Unidos yo también”.