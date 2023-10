Como si se tratara de una pesadilla, la oportunidad titular que McWilliams Arroyo tenía en agenda para el próximo mes fue aplazada nuevamente y el púgil boricua está buscando recursos para defenderse.

Arroyo estaba pautado para pelear el 4 de noviembre ante Julio César Martínez en Las Vegas por el título de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea era parte de la transmisión de Showtime.

Pero este miércoles el púgil boricua informó a Primera Hora que el combate fue aplazado y no ocultó su disgusto, luego de dos años esperando por el combate.

“Es oficial. La pelea ya no será el 4 de noviembre y el contrato está firmado para esa fecha”, dijo Arroyo en declaraciones escritas a este medio.

“Estoy decepcionado con todos porque lo permiten. Eso me tiene harto. Ya llevo dos años sin pelear, mendigando pelear. Es duro. Veré qué hago porque hay un contrato”, agregó.

Arroyo abundó que el personal de Miguel Cotto Promotions le llamó para decirle que la pelea se aplazaría para una nueva fecha en diciembre. Agregó que no le dieron razones para posponerla un mes más y tampoco el día específico en que se llevará a cabo.

“Me dijeron que nos van a poner a pelear en diciembre. Pero no quiero ni pensar en diciembre porque ¿quién me dice que en diciembre me van a hacer lo mismo?”, agregó el púgil por tantas veces que se ha cancelado.

“Además, no soy una máquina. Llevo entrenando todos los días y tengo que parar para retomar la preparación si fuese a pelear en diciembre”, agregó.

La esperada revancha entre Arroyo y Martínez ha sufrido varias cancelaciones. Inclusive, la primera pelea también sufrió múltiples cambios.

En agosto de 2020, Martínez indicó que tenía una infección respiratoria y, por ello, fue necesario aplazar la pelea. Luego en febrero de 2021, el púgil mexicano se lastimó una mano días antes del pesaje. Martínez también canceló su participación del combate en junio de 2022 debido a que, presuntamente, se envenenó después de consumir salmón. Fue la tercera cancelación de Martínez por diversas razones.

La inactividad perjudica grandemente a Arroyo (21-4), quien tiene 37 años y viene representando a Puerto Rico desde el ciclo olímpico del 2005-2008, en el que fue abanderado boricua en las Olimpiadas Pekín 2008.

Por el momento, parece que no ocurrirá la revancha entre Arroyo y Martínez, quienes se enfrentaron por primera vez en noviembre del 2021 y por el mismo título que estaría en juego la pelea del 4 de noviembre. El resultado de ese primer combate fue anulado luego de dos asaltos porque Arroyo no pudo continuar peleando a raíz de una cortadura que sufrió por un choque de cabezas accidental.

Martínez, por su parte, tiene 28 años y se ha mantenido activo desde esa pelea con Arroyo en el 2021. Ha peleado tres veces desde entonces, incluyendo una contra Román “Chocolatito” González, quien en un momento fue considerado el mejor peleador de los pesos livianos.

Arroyo dijo que esta vez tenía un presentimiento de que algo andaba mal con la fecha del 4 de noviembre porque no recibía notificaciones de cuándo viajaría a Las Vegas o de cuándo los boletos del cartel estarían disponibles, detalles como esos que los púgiles reciben según se acerca la pelea.

“Tenía una mala espina. Ya son muchas veces. La pelea estaba a un mes de celebrarse y ya uno está esperando la llamada”, sentenció.