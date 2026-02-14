Las Vegas. Cuando Mike Tyson se desarrollaba como joven boxeador en Nueva York en la década de 1980, tuvo muchas oportunidades de poner a prueba las habilidades que un día le convertirían en el mejor y más feroz peso pesado del mundo.

Ahora Tyson observa el estado del boxeo en Estados Unidos y no le gusta lo que ve. El título de campeón de los pesos pesados ha pasado de ser uno de los más prestigiosos del deporte a uno casi anónimo.

Eso es lo que llevó al miembro del Salón de la Fama, de 59 años, a ayudar a lanzar el Mike Tyson Invitational del 12 al 14 de marzo en su ciudad adoptiva de Las Vegas. El equipo de Tyson buscó a los mejores boxeadores amateurs del país para ofrecerles este foro donde enfrentarse entre sí con el objetivo a largo plazo de elevar el boxeo al lugar que solía ocupar como deporte de conversación.

“Estaba viendo algunos combates de aficionados y me preguntaba: ‘No tenemos suficientes clubes de boxeo’”, dijo Tyson el viernes. “Antes, cuando yo peleaba, podíamos pelear en la feria estatal de Ohio. Luego me iba a Colorado las dos semanas siguientes y peleaba en el torneo nacional. Eso es lo que necesitamos para poder competir con los demás países. Necesitamos más competición”.

Le preocupa especialmente el futuro del boxeo en los Juegos Olímpicos. Hasta que el Comité Olímpico Internacional anunció el pasado mes de marzo que el boxeo se incluiría en los Juegos de 2028 en Los Ángeles, había dudas sobre si la larga presencia de este deporte en la cita cuatrienal llegaría a su fin.

El principal objetivo de Tyson es hacer que el boxeo vuelva a ser grande en Estados Unidos. De vez en cuando se celebra algún gran acontecimiento, como el combate por el título unificado del peso supermedio entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, el 13 de septiembre ante 70.482 espectadores en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Pero esos combates que llaman la atención sólo hacen retroceder temporalmente la noción de que el boxeo tiene problemas a nivel de base.

“Escucha, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa”, dijo Tyson. “Si puedo participar de alguna manera en la elevación y el desarrollo del boxeo, seré feliz con ello”.

Eso incluiría trabajar con el presidente de la UFC, Dana White, que creció amando el boxeo antes de construir su imperio de artes marciales mixtas. A través de TKO, la empresa propietaria de la UFC y la WWE, White tiene un acuerdo plurianual con la Saudi General Entertainment Authority y Sela, una filial del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

El combate Álvarez-Crawford fue el primero de esta asociación. Tyson fue uno de los grandes boxeadores y celebridades que asistieron a la velada.

Mientras que la UFC es un espectáculo unipersonal, el boxeo está mucho más fragmentado, con diferentes organizaciones patrocinadoras y promotores que compiten entre sí.

“Me gusta esa organización”, dijo Tyson sobre la UFC. “Es un solo tipo y nos ocupamos de todo. Puede que eso no funcione en el boxeo, pero me gusta la idea. En la UFC, si tienen una mala pelea, el tipo podría no estar en el redil. Es para el entretenimiento. De eso se trata. En el boxeo, si el tipo apesta, lo siguen usando. Así que ese debe ser el criterio. O haces peleas emocionantes o no puedes participar”.

No faltó emoción cuando Tyson empezó a forjar su carrera, que resultó en un récord de 50-7 con 44 nocauts. El autoproclamado “hombre más malo del planeta” llegó tal y como se anunciaba, ganando sus primeros 19 combates profesionales por KO, 12 de ellos en el primer asalto.

Sus combates se convirtieron en un acontecimiento imprescindible, y Tyson era todo negocios al entrar en el ring, declarando en una ocasión: “Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo”.

“Todos somos artistas, créeme, especialmente los boxeadores”, dijo Tyson. “Si no actúas bien, la gente da su opinión sobre ti. Puede que no te guste. Mi trabajo siempre fue hacer feliz a la gente como boxeador”.

Ahora está buscando al próximo Mike Tyson -o, mejor dicho, Mike Tysons- que pueda aportar chispa a este deporte.

Su invitación no será una panacea, pero podría ser un comienzo.

“Me enseñaron de niño que el boxeo consiste en poner culos en los asientos”, dijo Tyson. “De ahí viene la grandeza”.

