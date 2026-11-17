El púgil irlandés Lee Reeves ha fallecido esta madrugada después de permanecer tres meses en coma tras las lesiones sufridas el pasado agosto en un combate contra Gary Cully en Dublín, según informó su promotora Queensberry este martes.

“Adiós, hijo, descansa en paz, luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho, descansa en paz junto a tu madre y tu hermano que te esperan en las puertas del cielo”, también publicó en sus redes Jonathan O’Brien, su amigo y entrenador.

Reeves, que nació en Limerick hace 31 años, fue noqueado dos veces en el décimo asalto en el 3Arena y tuvo que ser retirado del ring en camilla y se le trasladó a un centro hospitalario, donde fue ingresado en estado crítico pero estable.

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Fue intervenido y ha permanecido en coma desde entonces, pero finalmente no ha podido superar los daños.

El irlandés era profesional desde 2018 y su récord era de 16 victorias y dos derrotas, y, fuera del cuadrilático, fue embajador del grupo de prevención del suicidio del Tratado de Limerick y fue un defensor de la importancia de la salud mental.

“¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”, publicó por su parte Cully.