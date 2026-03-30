El boricua Xander Zayas defenderá sus títulos superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el estadounidense Jaron “Boots” Ennis el sábado 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

En días recientes, Primera Hora habría adelantado la información por una fuente con conocimiento de las negociaciones. El primero en reportarlo fue Colm McGuigan, del portal iFL TV.

Previo a la confirmación oficial, el propio Zayas dio a entender a través de en un video publicado en sus redes sociales el sábado que firmó el contrato para dicha defensa titular contra Ennis.

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“Mucho antes de coronarme campeón mundial, siempre busqué enfrentar los retos más grandes de mi división”, expresó Zayas (23-0, 13 KO’s) en las declaraciones escritas sobre el anuncio oficial de la reyerta.

“Nunca he rehuido combate alguno y siempre he estado dispuesto a poner a prueba mis habilidades ante quien sea. Ahora, como campeón unificado, estoy listo para defender mis títulos mundiales contra uno de los grandes nombres del deporte. Siempre he creído en mí mismo y el 27 de junio le continuaré demostrando al mundo lo que es posible cuando te atreves a ser grande”, agregó.

El puertorriqueño, de 23 años, viene de unificar sus títulos el pasado enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot tras imponerse por decisión a Abass Baraou. Con el triunfo, se convirtió en el campeón unificado más joven del boxeo actual y en el primer puertorriqueño en unificar títulos en las 154 libras.

El peleador llegará a la Gran Manzana casi un año después de conquistar su primer cinturón mundial en The Theater del emblemático Madison Square Garden, donde dominó a Jorge García Pérez para quedarse con el cinturón vacante de la OMB.

Por su parte, Ennis (35-0, 31 KO’s) buscará convertirse en campeón unificado en dos divisiones. El peleador, quien cumplirá 29 años el día antes del combate ante Zayas, debutó en las 154 libras el pasado octubre cuando noqueó al angoleño Uisma Lima en el primer capítulo para conquistar el título interino de la AMB.

De otro lado, el estadounidense unificó en la división welter en abril 2025 con una victoria sobre Eimantas Stanionis en el Boardwalk Hall, en Atlantic City para sumar el cinturón de la AMB a su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

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“¡Es hora de subir y llevarme esos cinturones!”, dijo Ennis en el comunicado. “¡Uno por uno! ¡Y el nuevo!“, añadió.

El evento presentado por Matchroom en asociación con Top Rank será transmitido por DAZN a través del sistema pago por ver (PPV, por sus siglas en inglés).

“Zayas vs. Boots es todo lo que los aficionados quieren en un gran evento de verano — dos campeones de élite, peleando por múltiples títulos mundiales, en un escenario icónico como Nueva York”, comentó el vicepresidente de DAZN, Alfie Sharman.

“Este combate representa un momento clave para el boxeo mundial y estamos encantados de presentarlo en vivo y en exclusiva en DAZN. El 27 de junio será una noche en la que los mejores pelean contra los mejores, y los aficionados de todo el mundo no querrán perdérsela”, sentenció Sharman.