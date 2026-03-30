La boricua Brianna Gómez conquistó el domingo la final Sub-11 al vencer en cuatro parciales a su compatriota Nahia Medina en el WTT Youth Contender Humacao 2026, celebrado en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse.

Los marcadores del triunfo fueron 11-8, 11-8, 7-11 y 12-10.

En esa misma categoría, pero en la rama masculina, el puertorriqueño Eber Cosme quedó subcampeón tras caer 3-0 ante el estadounidense Allen Mao (11-4, 11-1 y 11-4).

En la división Sub-15, el boricua Matthew Cao perdió una cerrada final 3-2 frente al cubano Andy Maqueira (11-7, 11-5, 8-11, 8-11 y 9-11).

El sábado, de otro lado, la dupla boricua integrada por Enrique Ríos y Valentina Dávila se coronaron campeones en de la categoría dobles mixtos Sub-19 al imponerse 3-2 sobre el dominicano Rafael Cabrera y la estadounidense Mandy Yu.

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Los marcadores del éxito fueron 11-13, 11-6, 11-7, 8-11 y 11-6.

Ríos, además, se agenció dos subcampeonatos al caer el domingo 3-0 ante el japonés Tamito Watanabe en la categoría Sub-19 y el viernes, también 3-0, frente a su compatriota y campeón Steven Moreno en la Sub-17.

Por su parte, Dávila terminó tercera en la división Sub-17, luego de perder en semifinales el viernes ante Yu (11-8, 11-5 y 11-5).

Asimismo el viernes, Cao y Aurora Bonome se colgaron la medalla de bronce en la categoría dobles mixtos Sub-15 al sufrir un revés 3-0 contra los estadounidenses Joshua e Isabella Joseph.