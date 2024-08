París, Francia. Panamá disfruta hoy domingo de un hecho histórico comparable a aquel logrado por la tenista boricua Mónica Puig en las Olimpiadas Río 2016. Nos referimos a un evento que sucedió hoy sobre un ring de boxeo minutos antes que peleara la púgil boricua Ashleyann Lozada en la fase cuartos de final del boxeo olímpico.

Se trata de la boxeadora panameña Atheyna Bylon, quien se convirtió este domingo en la primera mujer panameña en lograr una medalla en el olimpismo. Lo hizo con una victoria 3-2 en los cuartos de final sobre la polaca Elzbieta Wojcik en la división de 75 kilogramos. El triunfo le ha permitido asegurar que partirá de París 2024 con una medalla. Al momento tiene asegurada una de bronce pero pudiera mejorar la misma hasta una de oro o al menos una de plata.

Y viniendo de las tierra de Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, es súper especial que la atleta haya reclamado su presea en el boxeo.

“Somos una tierra de campeones y gracias a Dios lo pude lograr para el boxeo y para el país dándolo todo”, dijo.

Panamá montó una fiesta fuera de los pasillos del North Paris Arena, en donde se celebra el boxeo de los Juegos y en donde Puerto Rico cerró este domingo su participación en el torneo de este deporte.

No era para menos, a juzgar por la espera a que llegara esa medalla y por la procedencia de Bylon.

Panamá debutó en el olimpismo femenino en los Juegos Roma 1960 con una cuarteta del relevo 4x100 de atletismo. La medalla asegurada por Bylon es la cuarta presea en general en la historia de Panamá en unos Juegos Olímpicos.

Veinte y una ediciones y 64 años después, Panamá celebró con Bylon a todo dar en los pasillos de la instalación o en las afueras de ésta. Y aumentará el volumen de la fiesta si Bylon asegura más adelante en el torneo una medalla de plata y va en busca del oro.

“Gracias a Dios lo logramos hoy. Nos tardamos, pero lo logramos”, dijo Bylon.

Si increíble son los años de espera, increíble también es la procedencia de Bylon.

La atleta de 35 años contó que comenzó a boxear a los 25 años y que viene de la clase policial de Panamá.

Es una veterana en estos 10 años de experiencia con 73 peleas (52-21), de acuerdo a boxerec.com, y medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador y los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en este ciclo olímpico.

Abundó que sus compañeros policías fueron quienes le alentaron a entrar en el boxeo.

“Nunca pensé ser boxeadora, Soy policía nacional y ahí me invitaron a hacer por primera vez boxeo en el 2012. Mis compañeros me motivaron y me dijeron que teníamos el biotipo de boxeo. Me puse los guantes y aquí estoy, medallista olímpica”, dijo la atleta de hombros anchos.