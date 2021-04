El joven talento de la empresa promotora Top Rank, el puertorriqueño Xander Zayas, apenas tomó un día de asueto después de noquear a Demarcus Layton en el primer asalto en la cartelera del pasado sábado en Kissimmee, Florida.

El lunes, Zayas corrió ocho millas junto con Oscar Valdez, campeón de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Los púgiles han desarrollado una gran amistad desde que compartieron el escenario en Las Vegas, Nevada, el pasado febrero.

¿Que mejor manera de comenzar la semana después de un nocaut sensacional?



Correr 8 millas con un campeón mundial que admiras mucho. @XanderZayas x @OscarValdez56



🇵🇷🤝🇲🇽 pic.twitter.com/AP3U59mq9a — Top Rank en Español (@trboxeo) April 26, 2021

“Valdez es un gran campeón. Alguien a quien admiro por las cosas que hace dentro y fuera del ring. Cuando compartimos no hablamos mucho de boxeo, sino de otras cosas, pero él me ha dado consejos, que me mantenga concentrado en mis metas que así las alcanzaré”, relató Zayas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Edgar Berlanga extiende su invicto pero tuvo que pelear los ocho asaltos

Zayas, de 18 años, apunta a participar en una cartelera de Top Rank en el Madison Square Garden en Nueva York este año.

“Tengo unas metas claras para el 2021. Quiero ser el prospecto del año”, sostuvo Zayas. “Espero estar nuevamente en el ring para junio aunque no hay algo confirmado todavía. Sería mi tercera pelea del 2021 y la meta es hacer por lo menos seis, así que estaría a mitad de camino. Ojalá se nos dé esa oportunidad de pelear en Nueva York aunque peleo donde sea que me quieran poner”, dijo.

😤😤😤😤



El Futuro de 🇵🇷



&



El Campeón de 🇲🇽 @XanderZayas x @OscarValdez56 pic.twitter.com/wBcNSyWWoY — Top Rank en Español (@trboxeo) April 27, 2021

Zayas (8-0, 6 KO) fue uno de varios talentos boricuas de Top Rank que formaron parte de la función en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. El evento estuvo abierto a unos 3,500 espectadores.

“Fue una experiencia que no olvidaré nunca. La última vez que hice una pelea ante un público fue precisamente en Puerto Rico y ahora en Kissimmee se sintió el cariño. Las emociones de la gente que se dio cita el sábado se sintieron. Fue increíble”, concluyó.