La Fundación El Ángel del exboxeador Miguel Cotto, en alianza con la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y el Municipio Autónomo de Caguas celebraron la reinauguración del Gimnasio Miguel Ángel Cotto Carrasquillo.

El centro de entrenamiento está ubicado en el Complejo Deportivo Ángel O. Berríos.

El gimnasio, que abrió sus puertas originalmente el 3 de febrero de 2013, ofrece sus facilidades de manera totalmente gratuita a niños, jóvenes y atletas que deseen incursionar en el deporte del boxeo, así como fomentar hábitos de vida saludable mediante la actividad física.

“Agradecemos a la Organización Mundial de Boxeo, a Gustavo y Paco por su gran apoyo y ser parte de nuestra misión e iniciativa. Sin duda alguna continuamos poniendo nuestro granito de arena para motivar a los niños y jóvenes a vivir una vida sana y activa mediante el deporte del boxeo. Gracias a mi amigo y honorable alcalde ‘Wilito’ por siempre estar para nosotros y apoyar el deporte y apostar a la niñez. Aquí en el Gimnasio Miguel Ángel Cotto Carrasquillo tienen un espacio para crecer y soñar en grande”, expresó Cotto en declaraciones escritas.

Durante los pasados 13 años, el gimnasio ha servido como un espacio de formación para cientos de niños y jóvenes de Caguas y pueblos limítrofes, convirtiéndose en un punto de encuentro comunitario donde se promueve la disciplina, el respeto, la sana alimentación y el crecimiento personal a través del deporte.

Bajo la tutela del entrenador Belvin García, también atletas profesionales utilizan las facilidades del gimnasio de la Fundación El Ángel de Miguel Cotto como parte de su preparación deportiva.

Por su parte, el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, destacó el impacto social de este tipo de proyectos comunitarios.

“Para la Organización Mundial de Boxeo es un privilegio formar parte de iniciativas como esta, especialmente cuando se trata de colaborar con una figura de la estatura de Miguel Cotto, excampeón mundial de la OMB en tres divisiones, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico y de todos los tiempos. La OMB se honra en ser partícipe de esta colaboración que impacta directamente a nuestras comunidades y a las futuras generaciones de atletas. El boxeo es una herramienta poderosa de transformación social, y espacios como el Gimnasio Miguel Ángel Cotto Carrasquillo permiten sembrar disciplina, valores y esperanza en nuestros niños y jóvenes. Felicitamos a Miguel Cotto, a la Fundación El Ángel de Miguel Cotto y al Municipio de Caguas por liderar con el ejemplo”,sostuvo.

La Fundación El Ángel de Miguel Cotto continúa desarrollando iniciativas enfocadas en el bienestar físico, emocional y social de la niñez puertorriqueña, utilizando el deporte como vehículo para la educación, la prevención y el progreso comunitario.