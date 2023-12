Las diferencias contractuales fueron resueltas. El duelo contra René “El Chulo” Santiago y Jonathan “Bomba” González está encaminado a ocurrir el 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agelot.

Margaro Cruz, manejador de Santiago, confirmó que la oferta económica sometida por Most Valuable Promotions fue aceptada, firmada y sometida para la consideración de Félix “Tutico” Zabala, promotor de ambos púgiles.

“Llegamos a un acuerdo, firmé el contrato y lo envié”, sostuvo Cruz. “Presentaron una oferta, respondimos con una contraoferta y se llegó a un acuerdo. Se resolvió y estamos conformes. Lo que queremos es pelear, así que vamos para encima”, agregó.

González arriesgará la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 108 libras. Santiago se agenció la versión interina el pasado octubre cuando noqueó a Kevin Vivas en el duodécimo episodio.

Cruz aclaró que desconoce si González también firmó el contrato.

“De nuestra parte, firmamos. No sabemos si la otra parte firmó. Entiendo que sí. Ese contrato no me llega y tampoco tengo que saber cuanto dinero cobrará. Nosotros estamos listos”, concluyó.