El entrenador Ricky Márquez, quien llegó a la notoriedad junto al hoy convicto Félix ‘Diamante’ Verdejo, se mantiene haciendo boxeo en su gimnasio en Cupey, en donde dijo que tiene una nueva promesa para el boxeo boricua.

Márquez participó el domingo de las elecciones de la Federación Puertorriqueña de Boxeo. Como entrenador de gimnasio de boxeadores aficionados y profesionales, Márquez tuvo derecho al voto, al igual que otros 133 entrenadores que ejercieron su derecho el domingo.

Allí conversó con este diario sobre sus planes actuales, sobre la Federación y el propio Verdejo, quien fue declarado culpable en el 2023 por la muerte de la joven embarazada Keishlan Rodríguez Ortiz y vio detenida así una posible carrera como campeón mundial del boxeo. Para cuando eso sucedió, Verdejo ya no era entrenado por Márquez, de quien se desligó en un proceso amargo que incluso llegó hasta los tribunales.

Pero pese a lo vivido, Márquez sigue entrenando a un grupo pequeño de boxeadores en su gimnasio privado en Cupey, algunos en el plano aficionado y otros en el profesional.

“No tengo mucha gente porque no tengo el tiempo. Le dedico el tiempo a un grupo pequeño de muchachos. Me he mantenido en lo que siempre he hecho desde que estaba Verdejo. Cuando Verdejo estaba era igual. Él se fue, pero nosotros seguimos”, dijo.

Entre los aficionados, Márquez mencionó a Ángel ‘Gaby’ Llanos, un 156 libras que este año estuvo cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 y que comenzó el pasado ciclo olímpico siendo cadete.

“De los aficionados, Gaby es el más adelantadito que está. Es un muchacho grande, zurdo, fuerte; mide 6′0. Tiene muchos recursos y lo estamos trabajando para ver si en este nuevo ciclo se clasifica a las Olimpiadas y, en un futuro, ser profesional. Vamos a ir a Centroamericanos, Panamericanos y Olimpiadas. Que nos represente bien y nos traiga una medalla”, dijo sobre el peleador de 20 años.

Naturalmente, los boxeadores nacionales pasan en las competencias internacionales a manos de los entrenadores de la Federación, como Carlos ‘Cholo’ Espada.

Y entre los profesionales, Márquez mencionó a Pedro Márquez, un 126 libras que tiene marca de 16-1, siendo esa derrota en su segundo combate, y a los hermanos Carlos ‘Pavo’ Morales y Carlos ‘El Abayarde’ Morales, quienes han comenzado invictos sus carreras.

Sin noticias de Verdejo

Márquez dijo que no ha tenido comunicación con Verdejo, quien fue su estrella de gimnasio y cuya carrera con Top Rank se vio acortada por el asesinato de su novia en el 2021. Verdejo fue declarado culpable en el 2023 y cumple su condena.

Márquez tocó el tema de Verdejo con dificultad, corto de palabras, en oraciones que no pudo completar por las emociones. Pero mostró buenos deseos hacia su exboxeador.

“Él me envió un mensaje, disculpándose conmigo. A parte de eso... Pero espero que esté bien y que, pues, que esté...“, solo dijo Márquez.

Verdejo fue la principal promesa que tuvo el boxeo boricua, el que iba a llenar el espacio que dejó el ahora miembro del Salón de la Fama, Miguel Cotto.

Sobre la Federación, Márquez opinó que el organismo debe permitir la entrada de fondos de empresas privadas de Puerto Rico para mejorar las finanzas, que a su vez ayudará a los atletas. También cree en la entrada de nueva personas.

“Necesitamos involucrar la empresa privada. Si el Gobierno o el Copur no lo están haciendo, hay que buscar otros recursos que aporten”, dijo.