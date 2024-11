El boxeador villalbeño Oscar “El Pupilo” Collazo está por las nubes, luego de hacer realidad su sueño de unificar los campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y ganar la prestigiosa faja de The Ring Magazine, que lo consagra como el mejor del mundo en su división.

Collazo, que ostenta el título de la OMB, venció el sábado por la vía del nocaut al tailandés Thammanoon “Knockout CP Freshmart” Niyomtrong con un poderoso uppercut de izquieda a la quijada, seguido por un gancho derecho a la zona hepática en el séptimo asalto para arrebatarle el cinturón de la AMB en la cartelera “Latino Night” de Golden Boy Promotions, celebrada en Riad, Arabia Saudita.

Tras enviar a su rival a la lona, el púgil puertorriqueño celebró exclamando “¡Vamos!” múltiples veces mientras recorría el ring con euforia. Luego, se arrodilló en el centro del cuadrilátero, miró al cielo y dijo: “Gracias”. Fue un momento que había visualizado numerosas veces en su cabeza y ahora se hizo realidad.

“Estoy viviendo el momento. Estoy agradecido con Dios, mi equipo de trabajo y mi casa promotora (Miguel Cotto Promotions) que me han ayudado a estar aquí. El trabajo duro que se realizó durante meses se logró. Yo viví esto en mi cabeza por tanto tiempo. Ni dormía pensando en todo y gracias a Dios se logró”, dijo Collazo en una entrevista telefónica con Primera Hora desde Arabia Saudita.

“Cuando uno duerme y está pasando por este proceso, piensa tanto en diferentes escenarios que pueden pasar. Fue casi exactamente como lo soñaba a diario: el mismo escenario, todo el mundo estaba contento, mi familia y mi esquina estaban llorando. Yo lo había pensado tanto y, cuando sucedió anoche, me senté en el piso y le di gracias a Dios porque esto es algo por lo he trabajado y quería tanto hasta que lo logré”, relató.

Ejecutó a la perfección

A sus 27 años, el boricua destronó a Niyomtrong, quien a sus 34 años era el campeón más longevo en la actualidad con un reinado de ocho años y 12 defensas con un récord inmaculado de 25 victorias y nueve nocauts. Sin embargo, todo eso llegó a fin el sábado gracias a que Collazo ejecutó a la perfección el plan que había trazado, junto a su equipo, en los meses previo al combate unificatorio.

El villalbeño derribó al tailandés por primera vez en el sexto asalto con un gancho diestro durante un intercambio mientras su oponente intentaba un oper de izquierda que no llegó a tiempo. Collazo volvió a aplicar la dosis en el séptimo, y el referí detuvo el pleito en el minuto 1:29.

“Era cuestión de paciencia. Desde un principio, el plan era la paciencia, usar el jab, la velocidad y los golpes abajo. Cuando yo lo tiré en el sexto y regresé a mi esquina, mi entrenador (Juan De León) me dijo: ‘Vamos a tirar, vamos a hacer algo ahora’. Apretamos y lo logramos, pero la paciencia fue la clave para lograr este nocaut”, contó.

Oscar Collazo festeja luego de derrumbar al tailandés Thammanoon Niyomtrong en el séptimo asalto. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

Y para hacer el momento aún más especial, Collazo fue elogiado por dos de los boxeadores que más ha admirado desde que empezó a dar sus primeros pasos en el ensogado: Oscar de la Hoya y Miguel Cotto.

“Lo primero que Oscar de la Hoya me dijo fue: ‘Tú eres una superestrella’. Pa’ mí eso fue… Tú sabes. Igual que Miguel Cotto que me dijo: ‘Tú lo hiciste perfecto. Eres tremendo boxeador’”, recordó. “Cuando personas grandes como ellos te dicen esas cosas, sabes que estás haciendo las cosas bien y lo que se está haciendo bien no se va a cambiar”, abundó.

Oscar lleva su nombre porque su mamá, Janet López, era fanática del peleador mexicano, mientras que Cotto es el dueño de la casa promotora que ha impulsado la carrera del villalbeño.

Quiere ser campeón indiscutible

Las buenas noticias para Collazo no terminarán aquí, pues el 28 de diciembre se estará casando con su pareja, Bethmarie Vélez. Una boda que estaba pautada para noviembre, pero tuvo que posponerse por la pelea.

“Es algo brutal porque tuve que cambiar la boda”, rememoró entre risas. “Yo me cansaba el 9 de noviembre y me ofrecieron la pelea para el 16 de noviembre y no podía decir que no. La cambié a diciembre 28 y de verdad que este año ha sido una bendición. Lo vamos a cerrar con una buena boda”, comentó.

Pero después de que Collazo diga que sí en el altar, volverá al gimnasio con una sola meta: ser el primer púgil masculino de Puerto Rico en convertirse en campeón indiscutible en la era de los cuatro organismos. Hasta la fecha, la única peleadora puertorriqueña que ha logrado dicha hazaña es Amanda Serrano.

Con Collazo luciendo como el mejor 105 libras del mundo, el panorama luce a su favor para capturar los demás títulos de su división. Los filipinos Pedro Taduran (Federación Internacional de Boxeo) y Melvin Jerusalem (Consejo Mundial de Boxeo) son los demás campeones de peso mínimo. Collazo ya posee un triunfo sobre Jerusalem, pues fue a quien derrotó para ganar el cinturón de la OMB.

“Estamos en ese panorama. Queremos hacer historia y todo está en la palma de nuestra mano. Estamos en busca de eso. Seguiré trabajando en el gimnasio porque quiero hacer historia y ser el primer campeón indiscutible masculino de Puerto Rico y sé que lo podemos lograr y lo vamos a lograr”, sentenció.

Miguel Cotto Promotions está trabajando para que la quinta defensa de Collazo sea en la isla y se consagre frente a su gente como Súper Campeón. Después, comenzaría la cacería por los demás campeonatos.