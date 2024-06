Manatí. La boxeadora Stephanie Piñeiro tuvo un duro 2024 en el nivel olímpico y dijo, con algo de nervios, que ha tenido que mantenerse mentalmente fuerte para superarlo.

Piñeiro es una de las figuras de la cartelera profesional del sábado en Manatí.

Pero previamente, en el nivel olímpico en que hacía campaña para llegar a los Juegos París 2024, tuvo situaciones en dos preolímpicos entre abril y junio y no pudo cumplir el sueño de llegar a ser olímpica.

“Ha sido un comienzo de año bien duro para mí”, reconoció. “Luché. Todo el mundo lo sabe. Lo intenté todo. Al final me voy tranquila porque lo intenté todo”.

Piñeiro no pudo pelear en el primero de dos preolímpicos porque no hizo el peso. El torneo fue en Italia y llegó a éste de un campamento con la Selección Nacional en España. Fue separada de la escuadra boricua por la Federación Puertorriqueña de Boxeo, que luego le reinstaló tras un proceso de apelación.

En el segundo preolímpico, celebrado en Tailandia, Piñeiro cayó en su primer combate y quedó eliminada y frustrada.

Dijo que ha tenido que mantener una mente positiva para seguir adelante y enfrentar los nuevos retos, como el que tiene este sábado ante la peleadora mexicana Diana Tapia en la cartelera que estelariza el campeón boricua Subriel Matías en el Coliseo Juan Aubín ‘Bincito’ Cruz en Manatí.

Piñeiro tiene récord de 6-0 en el profesionalismo.

“Como ha sido duro, no es fácil mantenerse mentalmente. Estoy agradecida con Dios porque he tenido fortaleza mental y he podido mantenerme de pie, con la cabeza en alto. Hay otras oportunidades y hay que tener la mente positiva. Siempre he mantenido la mente positiva y mira ahora: tengo una oportunidad grande. Dios tiene grandes cosas”, dijo.

Piñeiro estuvo todo el ciclo olímpico 2021-24 con Puerto Rico. Fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Pese a que fue dura su última experiencia en el olimpismo y a que tiene una buena oportunidad profesional de frente, Piñeiro dijo que no necesariamente cierra las puertas al olimpismo.

“Vamos a ver qué pasa como profesional. No lo descarto todavía. Amo representar a Puerto Rico a esos niveles”, dijo.

Puerto Rico sí estará representado en París 2024 por Ashleyann Lozada y Juanma López, hijo.

Piñeiro dijo que confía en las posibilidades de medallas de Lozada y López porque los vio trabajar y dominar todos los campamentos que hicieron en España, Italia y Tailandia.

“Han dominado. No lo digo porque son ‘panitas’ míos o porque somos compañeros de equipo. Se ha visto que han dominado. Hay esperanzas de Puerto Rico en medallas”, dijo.