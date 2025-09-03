El campeón boricua Subriel Matías tendrá en la isla su primera defensa del cinturón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la empresa Fresh Productions Boxing ganar la subasta de la sede de la reyerta.

El puertorriqueño se medirá en una fecha y lugar por definir al retador mandatario, el inglés Dalton Smith (18-0, 13 KO’s). La pelea entre Matías y Smith fue anunciada el pasado julio, cuando Matías volvió proclamarse campeón mundial al vencer por decisión mayoritaria al dominicano Alberto “La Avispa” Puello en el Estadio Louis Armstrong, de Queens.

“En el proceso de subasta, Fresh Productions Boxing superó a Matchroom Boxing, cuando la empresa con sede en Inglaterra ofreció un máximo de $1.7 millones, monto que fue superado por la promotora boricua con $1.9 millones para llevarse la pelea a Puerto Rico”, informó en parte de prensa la compañía que representa a Matías.

El “Orgullo de Maternillo” ostenta récord de 23-2, con 22 nocauts.

Matías habría sido monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer a Jeremías Ponce en febrero 2023. Más tarde, en noviembre, hizo una defensa exitosa ante Shohjahon Ergashev, pero perdió la correa en la isla en mayo 2024 ante Liam Paro por decisión unánime.