Bayamón. A pesar de que sumó otro fulminante nocaut a su récord, Subriel Matías estaba insatisfecho después de salir victorioso de la pelea estelar de la cartelera bautizada “Taínos vs. Aztecas”, celebrada el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

“Yo tengo una mentalidad distinta a otros deportistas. Yo sé lo que yo doy y lo que soy, y no me conformo con menos. Sé que la posición que estoy hoy no es la que merezco y, por eso, quizás me ves así normal”, admitió Matías en un aparte con la prensa, luego de un breve combate contra el mexicano Roberto Ramírez que concluyó en el segundo asalto.

El 2024 ha sido una montaña rusa de emociones para el púgil fajardeño. Tras coronarse campeón mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en 2023, Matías realizó su tercera defensa en Puerto Rico ante el australiano Liam Paro, el pasado 15 de junio.

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. Contra todo pronóstico, Paro sorprendió a Matías y le arrebató el título por decisión unánime en un Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí, lleno a su capacidad. Una derrota que describió como humillante.

Liam Paro conecta una recta izquierda al rostro de Subriel Matías durante el combate titular celebrado en Manatí el 15 de junio. ( Nahira Montcourt )

Cinco meses después, volvió a la ruta ganadora frente a su gente, pero sin un campeonato mundial en su cintura, algo que espera cambiar pronto.

“Hay muchas cosas que yo quiero, pero no es cuando yo quiera, es cuando Dios diga. Ahora mismo, hay un protocolo. Ya yo hice mi trabajo y lo que mi promotor (Juan Orengo) me pidió que era ganar. Yo espero que ahora él me venga con una eliminatoria o una pelea de título. Si fuera por mí, esta pelea hubiese sido por un título mundial… Algo sí te puedo decir, y es que seré de nuevo campeón mundial”, aseguró.

Por su parte, Juan Orengo, promotor de Fresh Productions Boxing, informó que el próximo paso en la carrera de Matías será una pelea eliminatoria por una oportunidad de un campeonato mundial de las 140 libras en marzo de 2025. Del mismo modo, divulgó que esta cartelera podría llevarse a cabo en Fajardo, San Juan o Bayamón, dependiendo de la disponibilidad de los coliseos.

“En esa división de las 140 libras, que hay muchos buenos y clasificados, no es tan fácil ir directo por un título mundial”, indicó Orengo. De salir airoso, el promotor afirmó que el fajardeño apuntaría a retar a uno de los monarcas superligeros en noviembre del próximo año.

Orengo compartió que la eliminatoria podría ser por una oportunidad por el título mundial de la FIB que actualmente ostenta Paro, quien estará haciendo su primera defensa contra el estadounidense Richardson Hitchins el 7 de diciembre en Manatí.

Subriel Matías hizo que Roberto Ramírez se arrodillara en la lona en dos ocasiones durante el segundo asalto. ( Carlos Rivera Giusti )

Propondrán Matías vs. Haney en Puerto Rico

En estos momentos, Matías es el quinto clasificado por la FIB en la división de los superligeros. No obstante, Orengo reveló a preguntas de Primera Hora que ese no es el único organismo al que le tiene el ojo puesto, ya que también está evaluando opciones con otros organismos y monarcas.

“Tenemos ya en visto a dos campeones que ya se pre habló. Uno aceptó ya. Teníamos que pasar la noche de hoy para yo el lunes poder molestar. Tengo a Teófimo López (Organización Mundial de Boxeo), Alberto Puello y Devin Haney (ambos del Consejo Mundial de Boxeo)”, expuso.

El promotor mencionó que el lunes planea llamar a Bill Haney, padre de Devin, para proponerle una pelea en Puerto Rico entre Matías y su hijo por el cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Sería atractivo en Puerto Rico, Haney y Subriel”, opinó.

Pero aunque se concrete el pleito entre Matías y Haney, el fajardeño expresó su deseo de volver a enfrentarse a Paro en algún momento de su carrera para vengar su derrota, incluso si no hay un cinturón en juego. Un escenario similar a la revancha que tuvo en 2022 con el ruso Petros Ananyan, quien le propinó su primer revés en el profesionalismo.

“Él (Liam Paro) sea o no campeón, yo siendo campeón le voy a dar la oportunidad. Eso no lo dudes, así como pasó con mi primera derrota que me desquité con Ananyan. Voy a hacer lo mismo con Liam Paro”, declaró Matías.

Pese a que para muchos no sería sabio medirse sin un campeonato en juego a un rival que ya le venció, Orengo apoyó la decisión del excampeón.

“Si el boxeador lo desea, sería un éxito traer la pelea a Puerto Rico para que se desquite aquí mismo”, puntualizó.