Cataño. Subriel Matías (21-2, 21 KOs) está convencido de que este será el año en el que recuperará su corona. Para lograr esto, continuará su ruta hacia la reconquista este próximo 1 de marzo, cuando haga su esperado regreso a Fajardo en una eliminatoria por una oportunidad al campeonato superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Coliseo Tomás Dones Hernández.

“El Orgullo de Maternillo” se medirá al mexicano Gabriel Gollaz Valenzuela (30-3-1, 17 KOs) en lo que será su primera pelea en su pueblo natal desde que noqueó al argentino Jonathan José Eniz el 30 de noviembre de 2019. El ganador se convertirá en el retador mandatorio del monarca de las 140 libras de la FIB, el estadounidense Richardson Hitchins (19-0, 7 KOs).

PUBLICIDAD

“Realmente, estoy contento con Dios y con mi equipo de trabajo porque esto es una meta que quería realizar hace tiempo y la voy a poder cumplir, luego de cinco años. En esta ocasión, voy a pelear en una eliminatoria por una oportunidad al mismo título que perdí el 15 de junio del año pasado y para mí es un orgullo poder darle a mi gente lo que ellos quieren: una guerra garantizada en la que volarán los pedazos de nalgas, como dicen en México”, expresó Matías entre carcajadas a Primera Hora antes de un entrenamiento público en el Coliseo Boxístico Pedro Rodríguez Gaya, de Cataño.

Para Subriel Matías, pelear en Fajardo será algo así como un recargar de baterías para lo que viene después. ( Xavier Araújo )

Los últimos dos combates de Matías han sido en Puerto Rico. El 15 de junio, perdió el campeonato de peso superligero de la FIB ante el australiano Liam Paro en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí. Luego, el 9 de noviembre, fulminó en dos asaltos al mexicano Roberto Ramírez en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Sin embargo, nada se compara a regresar al pueblo que lo vio crecer.

“Pelear en el pueblo de uno es algo brutal. Da nervios y es hasta raro porque uno creció allí y que la gente vayan a ver a uno es algo bien emocionante. Es interesante porque de ahí es que uno saca lo mejor que tiene. Creo que eso es lo que el fanático necesita y es lo que le vamos a dar”, contó el boxeador de 32 años.

Al igual que su pleito anterior, Matías se mantuvo entrenando en la isla para su compromiso contra Gollaz Valenzuela y no en México. A raíz de esto, tuvo múltiples sesiones de guanteo con Alfredo “Ojo” Santiago y Néstor Bravo, quienes también serán parte del cartel que presentará Fresh Productions y Salita Promotions en Fajardo. Pero más importante aún, pudo compartir más tiempo con su familia.

PUBLICIDAD

La pelea de Subriel Matías en Fajardo será su tercera consecutiva realizada en Puerto Rico. ( Xavier Araújo )

“Ha sido interesante porque es una transición debido al cambio de clima. Me siento contento porque se me dio la oportunidad de estar aquí y creo que estamos haciendo las cosas necesarias para obtener los resultados que todos quieren. Pienso que para esta etapa de mi carrera era algo necesario porque me permite estar cerca de mis hijas. Por esto, considero que este fue el momento correcto para volver a Puerto Rico”, compartió.

Sobre su rival, Matías comentó que se trata de un peleador aguerrido y técnico que lanzará todos sus cartuchos debido a la oportunidad dorada que tendrá el 1 de marzo. Es importante destacar que esta será una pelea entre los mejor clasificados en la FIB, pues el excampeón mundial fajardeño se sitúa en la tercera posición y Gollaz Valenzuela en la cuarta, con las primeras dos plazas vacantes.

“Ganar esta pelea para mí significaría que tendría nuevamente esa oportunidad de ser campeón mundial, una oportunidad que he estado buscando desde mi derrota (contra Liam Paro). Creo que es una pelea interesante entre Puerto Rico y México”, indicó. “Los fanáticos pueden esperar una guerra. Estoy bien consciente de que será una pelea dura, pero me veo como el ganador. Entiendo que lo podré noquear, pero todo puede pasar”.

Con la mira puesta en Hitchins o Teófimo

Aunque tiene un combate por un título del mundo en la mira, Matías afirmó que está enfocado únicamente en Gollaz Valenzuela y no está pensando en un posible enfrentamiento con Hitchins.

Por su parte, Juan Orengo, promotor del fajardeño y de Fresh Productions, confirmó a Primera Hora que Matías volverá a tener una oportunidad por un campeonato mundial este año, ya sea por el de la FIB, en manos de Hitchins, o por el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que posee Teófimo López (21-1, 13 KOs). Este último rechazó hace poco un contrato medirse al boricua hace poco.

PUBLICIDAD

“La próxima pelea de Subriel será Hitchins o Teófimo. Podríamos pelear directo con Hitchins o con Teófimo. Él (Teófimo López) se dio cuenta que cometió un error al no aceptar la pelea con Subriel. Nosotros tenemos una buena relación con Top Rank. Ellos querían esa pelea entre Teófimo y Subriel, al igual que nosotros. El que no quería era Teófimo”, manifestó Orengo.

El promotor aseguró que López rechazó una bolsa de $2.8 millones, adicional a un porcentaje de la venta de taquillas y los pagos por visión (PPV, por sus siglas en inglés).

“Era lo que nunca Teófimo había cobrado. Subriel iba a cobrar bien también. No acostumbro a decir cuánto iba a cobrar Subriel, pero iba a estar bien”, dijo Orengo.

Según el portal The Ring, López está cerca de pactar un acuerdo para una pelea en junio o julio en nada más y nada menos que la cárcel de Alcatraz, localizada en la costa de San Francisco, California.