Juanma López, hijo, se clasificó este lunes en la tarde a los Juegos Olímpicos París 2024 al avanzar a las semifinales del torneo preolímpico que se celebra en Italia con una victoria por decisión en los cuartos de final ante el coreano In-Kyu Kim.

El boricua de la división de 51 kilogramos se sintió bendecido y motivado para más.

“Estoy supercontento. Estoy agradecido con Dios, que se logró hacer el trabajo y que me dio la condición para clasificar, que era mi sueño más grande. Y con el favor de Dios vamos a traer una medalla en París 2024″, dijo López, quien es hijo del excampeón mundial de boxeo y también boxeador olímpico en Atenas 2004, Juan Manuel ‘Juanma’ López.

El boricua de 18 años se convierte en el vigésimo segundo atleta que clasifica a París 2024 y el décimo en deportes individuales. El boxeo tenía clasificado desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a Ashleyann Lozada.

Todavía teenager, López, hijo, no tuvo dudas sobre la clasificación.

“Siempre se hizo el trabajo. Lo que es la Federación Puertorriqueña de Boxeo y el entrenador Carlos ‘Cholo’ Espada siempre creyeron en mí y me dieron la seguridad de que podíamos hacer el trabajo. Me mantuvieron entrenando. Me llevaron a varios campamentos y por eso se logró. Nunca se dudó“, dijo López.

Víctor ‘Cano’ Ortiz también estuvo en la esquina de López.

El boxeo tendrá un segundo y final clasificatorio olímpico a finales de mayo en Tailandia. Puerto Rico asistió a Italia con ocho púgiles. Los siete que no clasificaron tendrían una segunda oportunidad en Tailandia si son nominados nuevamente.

“No hay puestos garantizados, pero ellos serían la primera opción”, dijo Espada.

París 2024. La decisión a favor de Juanma López, hijo y su reacción a la victoria que le dio este lunes la clasificación a París 2024 pic.twitter.com/tyZACX2dPW — Fernando Ribas (@PURFernando) March 11, 2024

Ante un Kim igualmente zurdo, López usó muy bien sus movimientos de piernas y de torso para evadir a un Kim agresivo y algo desordenado. Al mismo tiempo, López metió frecuentemente su mano derecha en contragolpe, luego de que Kim asumía la ofensiva. También coló su mano zurda en ocasiones.

Más o menos así transcurrieron los tres asaltos. De los cinco jueces, cuatro favorecieron al boricua en el primer asalto. Finalizada la segunda y penúltima vuelta, López fue favorecido por tres de los cinco jueces y se dirigió al tercer y final asalto con ventaja de puntos.

Aunque sangró por la nariz, López se mantuvo peleando con Kim en el tercer asalto y metió nuevamente la derecha. También utilizó el boxeo en los dos minutos finales del combate.

“La estrategia fue estar cerca de él, usando la velocidad, la fuerza, los contragolpes que hemos practicado. Carlos (Espada, entrenador) me ha practicado todo eso. Es fue el plan”, dijo López.

En la decisión, el árbitro levantó las manos del boricua, que cayó de rodillas antes de reincorporarse para felicitar a su rival, la esquina contraria y bajar del ring clasificado.

López será olímpico como su padre veinte años después de la participación de su progenitor. La familia hace historia.

“Es algo más que gratificante lograr llevar una clasificación olímpica, primero a mi mamá (Bárbara), que es mi guerrera, que es mi heroína. Y segundo, claramente, a mi papá, que es olímpico y con quien logré igualar la hazaña que hizo hace 20 años. Ellos están más que contentos, agradecidos con Dios, con el equipo de trabajo por lo que hemos logrado”, dijo López, hijo.

Fue la tercera victoria para López en el evento de clasificación, que le dio al boricua una bye en la ronda de 64 peleadores. Su segunda victoria fue este domingo, con una decisión 4-1 en octavos de final sobre el argentino Nicanor Quiroga. La primera victoria fue en ronda de 32 peleadores ante el uzbeco Dmytro Zamotayev.

“Recibir un bye fue una gran ayuda. Aún así tuve que ganar tres veces. Le gané a peleadores de tres continentes; le gané prácticamente al mundo entero. Ahí se notó el trabajo que Carlos y ‘Cano’ han hecho conmigo. Se ve que se trabajó bien para eso”, dijo López.

El preolímpico no subirá a combate de rondas semifinales y finales. El torneo termina con las rondas de clasificación.