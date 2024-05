Teófimo López arriesgará los títulos mundiales de la categoría júnior wélter (140 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y The Ring Magazine contra el contendiente canadiense Steve Claggett el sábado 29 de junio, en el James L. Knight Center en Miami, Florida.

En la pelea coestelar a 10 asaltos en peso pluma, el excampeón mundial de la OMB, Robeisy Ramírez, se enfrentará a Brandon León Benítez en un duelo de Cuba contra México.

El prospecto de peso mediano (160 libras) Nico Ali Walsh abrirá la transmisión en una revancha a seis asaltos contra Sona Akale.

Teófimo-Claggett, Ramírez-Benítez y Ali Walsh-Akale II serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ desde las 10:00 p.m.

“Teófimo López es uno de los peleadores más emocionantes en el deporte y sé que está motivado para dar un gran espectáculo contra un retador muy duro como Steve Claggett,” dijo el promotor Bob Arum. “Robeisy Ramírez quiere convertirse en campeón mundial por segunda vez y el regreso hacia la cima comienza en su ciudad adoptiva. Nico Ali Walsh ha estado pidiendo la revancha contra Akale desde el momento en que los jueces dieron una decisión en la primera pelea, y ahora tiene la oportunidad del desquite.”

López (20-1, 13 KO) defendió la corona con una decisión unánime sobre Jamaine Ortiz el pasado febrero.

“Siempre he querido pelear en el sur de Florida, donde crecí y me desarrollé como peleador. Nunca pensé que sucedería, pero el 29 de junio, tengo la oportunidad de hacerlo no solo como campeón mundial, sino como campeón mundial lineal de mi división. Este ha sido uno de mis objetivos desde que me convertí en profesional, y estoy motivado para mostrar mi talento frente a mis fanáticos hondureños y toda la comunidad latina”, sostuvo López.

Claggett (38-7-2, 26 KO), de Calgary, Canadá, es un veterano con 15 años en el profesionalismo que no ha perdido una pelea desde 2021. Inició el 2024 despachando a Marcos González Barrera en dos asaltos.

“He trabajado toda mi vida para esta oportunidad, y pienso aprovecharla al máximo. Estoy más motivado que nunca y listo para darlo todo”, indicó.

Ramírez (13-2, 8 KO) perdió el título por decisión mayoritaria ante Rafael Espinoza. Aunque derribó al mexicano en el quinto asalto, después visitó la lona en el duodécimo en una candidata a Pelea del Año. Benítez (21-2, 9 KOs) buscará capitalizar una racha de siete victorias consecutivas.

“El pasado diciembre, escenificamos una batalla llena de acción, una digna candidata a ‘Pelea del Año.’ Si bien el resultado fue inesperado, también le demostramos al mundo del boxeo lo increíble que pueden ser los fanáticos de la ciudad de Miami. El 29 de junio comienza mi misión de recuperar el título mundial y regresar a la cima, donde sé que pertenezco”, reaccionó Ramírez.