Johnathan Rodríguez esperó prácticamente toda una vida por la oportunidad de encontrarse dentro de un estadio de Grandes Ligas, no como espectador, sino haciendo lo que le apasiona, jugar béisbol.

Desde que dio sus primeros pasos en pequeñas ligas, cruzando por la Carlos Beltrán Baseball Academy en Florida hasta pasar por los distintos niveles con la organización de los Guardians de Cleveland, Rodríguez dejó claro que su destino era llegar a las Mayores. Esta noche, cumplirá ese objetivo cuando salga al terreno para un partido de la serie contra los Mets de Nueva York.

“Contento porque he venido haciendo esto desde pequeño y ahora me corresponde meter mano día a día, hacer las cosas pequeñas y jugar buen béisbol”, compartió Rodríguez desde Cleveland.

El guardabosque puertorriqueño, de 24 años, fue seleccionado en la tercera ronda en el sorteo de MLB en el 2017. Durante los pasados campos primaverales, fue enviado a las menores con una lista de áreas en las que debía mejorar antes de ser considerado para integrarse a los Guardians. En sus primeros 39 partidos con Columbus a nivel Triple A, Rodríguez bateó para .299 con siete cuadrangulares. Esa data fue más que suficiente para convencer al dirigente Stephen Vogt para reclamar a Rodríguez.

“Hay que trabajar duro. La disciplina es todo. Sin ella, la oportunidad para estar en Grandes Ligas no llegará. Eso fue lo que ayudó desde que estaba en la academia de Beltrán y la cargo todo el tiempo. Esto no es un día sí y otro no. Hay que jugar la pelota como es y estoy dispuesto a dar lo máximo porque no quiero bajar. Me quiero quedar arriba”, afirmó.

Beltrán, de hecho, se encontraba en Cleveland como parte del séquito de los Mets cuando recibió la noticia que Rodríguez fue ascendido.

“Muy contento por Johnathan por el esfuerzo que le ha metido desde sus comienzos en nuestra academia y como profesional en Puerto Rico. Me siento orgulloso por él y la oportunidad está en sus manos”, compartió Beltrán.

El cuerpo técnico de los Guardians entendió que Rodríguez llena la necesidad de un bateador derecho saliendo del banco y, a su vez, con sólidos fundamentos defensivos en los predios.

“Jonathan tiene mucho poder, un buen brazo y al final del día tiene que aprovechar los recursos disponibles en la organización. Cuando se tiene la oportunidad de jugar una posición y la bendición ofensiva, tendrá la oportunidad de aportar”, dijo Beltrán.

Rodríguez se une a Mario Feliciano y Jovani Morán como el grupo de exalumnos de la institución educativa y deportiva que viste un uniforme de grandes Ligas.

“Como academia llevamos 11 años trabajando arduamente por los jóvenes, que los muchachos se sientan cómodos en lo deportivo y lo académico. El sueño de todos que entran en la academia es tener una oportunidad en la vida. Me siento orgulloso de nuestro equipo de trabajo, de la Junta de Directores por los logros de nuestros muchachos aunque siempre hay espacios para seguir mejorando”, concluyó Beltrán.