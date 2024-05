El boxeador Xander Zayas fue escogido “Estrella Deportiva” por los organizadores del tradicional Desfile Nacional de Puerto Rico en Nueva York se apoderará de Manhattan el domingo 9 de junio.

En la víspera del evento, Zayas será la atracción estelar de una cartelera de boxeo que Top Rank presentará en el Theater en el Madison Square Garden. El joven de 21 años enfrentará a Patrick Texeira y, al día siguiente, se irá de rumba durante la pintoresca ruta.

“Emocionado, feliz y algo que me da más motivación para dar un espectáculo el 8 de junio”, compartió Zayas desde su residencia en Sunrise, Florida. “Ser la Estrella Deportiva en la Parada Puertorriqueña es algo bonito, pero obviamente, no vale hasta que no gané el 8 de junio”.

La presencia de boxeadores boricuas durante el recorrido ha sido una tradición. En el pasado participaron Félix “Tito” Trinidad, Miguel Cotto y José “Sniper” Pedraza, entre otros.

“Esto me sirve de motivación. La presión siempre está porque la gente desea ver diferentes cosas de mí, habrán cosas en la mesa que acompañan esa presión, pero es mi trabajo, sé lo que tengo que hacer e intento no verlo de esa manera”, sostuvo.

Zayas resaltó que participar del Desfile Nacional le ofrece la oportunidad de expandir los espacios para proyectar su carrera dentro del ring.

“El año pasado estuve con Eladio Carrión en la parada y este año estaré solo. Pienso que es la plataforma correcta para que el público boricua tanto en Nueva York como en Puerto Rico que se de cita me vean, me conozcan y puedan compartir conmigo. Soy de esas personas que baja de la carroza para saludar a todos. Es algo importante para conectarme con mi público boricua”, dijo.

Zayas aseguró que no se distrae de las tareas que debe ejercer durante la preparación para lo que será la cita más importante de su joven carrera en el boxeo rentado.

“Son cosas extras que motivan, pero que no ocurren si no hago mi trabajo. No valdrán si no se hace lo que tengo que hacer el 8 de junio. Tenemos que ganar, poner un espectáculo para seguir cumpliendo las metas. No será una pelea de campeonato, pero sí contra un excampeón. Se me están dando cosas bonitas, que me dan esa hambre de seguir, pero tengo que ganar”, afirmó.

Zayas confesó que no anticipaba que estaría de estelar en el Teather del Madison Square Garden tan pronto.

“Todo ha pasado súper rápido. Si me preguntan si me veía en menos de cinco años en mi primer evento estelar, no pensaba que sería en Nueva York, ni la noche antes de la Parada Puertorriqueña y con tan solo 21 años. Se me dio y estoy haciendo las cosas para alcanzar la meta de convertirme en campeón del mundo”, concluyó.