El prospecto e invicto boricua Xander Zayas regresa al ring este viernes por segunda vez en el 2024, esta vez ante el mexicano Simón Sosa y de coestelar a la pelea de las féminas Sandy Ryan y Mikaela Mayer en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York.

El cartel de cuatro peleas será transmitido por ESPN.

Zayas, 19-0, tiene de frente a un Sosa que fue descrito como “contendor” por Top Rank, que produce la cartelera junto a Matchroom Boxing y que es la compañia promotora del propecto boricua.

Sosa tiene récord de 25-2 con 12 nocauts. Ha ganado sus últimas tres peleas, incluidas una decisión dividida ante un invicto en 10 peleas, Marquez Valle.

PUBLICIDAD

El boricua, presente en una conferencia de prensa el miércoles en Nueva York anticipó en Sosa al típico boxeador mexicano.

“Cada oponente presenta algo diferente, y Damián Sosa no es la excepción. Siento que va a entrar al ring como un guerrero mexicano. Estoy esperando al mejor Damián Sosa de su vida. Se ha preparado para esta pelea como nunca antes”, dijo Zayas.

La pelea será en las 154 libras.

Zayas peleó en junio, cuando logró aumentar su invicto con una decisión unánime contra el veterano de 38 peleas, Patrick Texeira, en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Zayas espera preservar su invito, como no lo pudo hacer Valle ante Sosa.

“Viene a pelear. Va a lanzar muchos golpes y a meterme mucha presión. Pero estoy listo para eso. Él no va a arruinar mi plan de pelea. Todos lo han intentado. Diecinueve peleas, y no han tenido éxito. Estoy enfocado. Sé lo que tengo que hacer. Tengo hambre de ser campeón mundial en 154 libras, y eso no va a cambiar. Voy a entrar al ring, voy a estar enfocado, y me voy a divertir como siempre lo hago”, dijo en la conferencia de prensa.

También pelearán, en el peso Pluma, Bruce ‘Shu Shu’ Carrington (12-0, 8 KO) a 10 asaltos contra Sulaiman Segawa (17-4-1, 6 KO), ademas de Vito Mielnicki Jr. (19-1, 12 KO) ante el italiano Khalil El Harraz (16-5-1, 2 KO) a 10 asaltos en el peso Junior Mediano.