A Amanda Serrano y Jordan Maldonado les bastó ver dos peleas de Jan Paul Rivera para saber que tenían frente a ellos a una joya que podrían pulir y sumar al establo de púgiles que han firmado de la mano de Most Valuable Promotions (MVP).

La primera vez que Serrano y Maldonado, manejador y entrenador de la puertorriqueña, presenciaron un combate de Rivera (10-0, 6 KO’s) fue el 26 de abril, cuando este se enfrentó al boxeador de raíces mexicanas David Pérez en el hotel Caribe Royale en Orlando, Florida.

A sabiendas de que la siete veces campeona divisional y hasta el cofundador de MVP, Jake Paul, estaban en el público, el salinense, de apenas 23 años, montó un espectáculo que lo llevó a apuntarse una victoria por decisión unánime ante un oponente que estaba invicto hasta ese entonces.

Tres meses después, Rivera volvió al cuadrilátero para medirse al estadounidense Justin Goodson, que tenía un récord perfecto con ocho triunfos y ocho nocauts, en una cartelera celebrada en la sede anterior.

Una vez más, allí estaban Serrano y Maldonado en primera fila, pero la actuación que vieron fue totalmente distinta. Y es que el boricua no empleó esa noche sus habilidades boxísticas y apostó por una estrategia más agresiva para fulminar a Goodson en el séptimo asalto.

Jan Paul Rivera junto a Amanda Serrano en un entrenamiento abierto a la prensa en el gimnasio municipal de Carolina. ( Carlos Rivera Giusti )

“En esas dos peleas, me demostró que él lo hace todo y va a hacer lo necesario para ganar. En la del mexicano, él boxeo y ganó fácil. Con el estadounidense, que es un boxeador lindo y con maña, le puso presión hasta que lo noqueó”, contó Maldonado a Primera Hora antes de un entrenamiento abierto a la prensa en el gimnasio municipal de boxeo de Los Ángeles en Carolina.

“Cuando vi eso, miré a Amanda y lo primero que me salió de la boca fue: ‘Quiero a ese muchacho’”, recordó.

De inmediato, el entrenador se acercó a Javier Bustillo, presidente de la casa promotora Universal Promotions a la que Rivera está afiliado, y le dijo: “Amanda necesita a ese nene. Vamos a ayudarlo. Nosotros tenemos muchos recursos y no tenemos miedo a invertirlo”. Y al poco tiempo, Serrano y Maldonado compraron el contrato que el púgil de 126 libras tenía con su exmanejador Tim VanNewhouse para firmarlo a MVP.

“Para mí, es el mejor de todos los prospectos en Puerto Rico y he visto muchos. Yo no soy una persona que no se enamora de nadie, pero él tiene todas las herramientas y ahora estamos invirtiendo para hacerle publicidad porque creo que Puerto Rico no sabe lo que tiene”, aseguró Maldonado.

Hace dos semanas, MVP anunció que el también exmiembro de la Selección Nacional pactó un acuerdo con la empresa para que Serrano y Maldonado funjan como sus manejadores mientras continúa firmado con Universal Promotions.

“Cualquiera quisiera estar en mi posición”

Como esto es friendo y comiendo, el 11 de octubre peleará por primera vez en la isla desde 2022, cuando protagonice la cartelera Most Valuable Prospects de MVP en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas. Allí, se pondrá los guantes con Andy “Skeletor” Beltrán (8-0, 5 KO’s) por el título de peso pluma Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Estoy bien contento por esta gran oportunidad, además de que es aquí en Puerto Rico. Llevo años queriendo pelear aquí en la isla. Vamos a dar el 200 por ciento en esa pelea. Será un gran show”, dijo, por su parte, Rivera a este diario.

Rivera relató que Serrano y Maldonado comenzaron a mostrar interés en añadirlo al establo de prospectos de “The Real Deal” en abril. De hecho, comentó que se sorprendió cuando vio la repetición de su pleito con Pérez y se percató de la reacción de ambos en cada asalto, pues era palpable que los había dejado impresionados.

Jan Paul Rivera. ( Carlos Rivera Giusti )

“Me sorprendí porque era Amanda quien se había fijado en mí. Al día siguiente, se comunicaron con mi equipo y no me lo creía. Es un sueño. Cualquiera quisiera estar en mi posición y yo lo voy a aprovechar al 100. Son grandes oportunidades que nos da la vida y yo trabajo para esto”, compartió.

“Yo sabía que allí estaban Amanda, Jordan y Jake Paul. Estaba bien contento cuando vi la pelea después porque me di cuenta que les gustó el trabajo que hice allá arriba en el ring”, agregó.

Además de que se presentará frente a su gente, Rivera tendrá una exposición a gran escala en Most Valuable Prospects debido a que el evento será transmitido por DAZN, una plataforma de streaming que se ha expandido a más de 200 países y territorios.

Esta será la novena entrega de una serie de carteleras que buscan exponer a promesas del boxeo como Krystal Rosado y Alexis Chaparro, quienes también van a ver acción el 11 de octubre.