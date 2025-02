Luego de noquear el viernes al alemán Slawa Spomer en el noveno asalto, Xander Zayas (21-0, 13 KO’s) entiende que el siguiente paso en su carrera debería ser retar al estadounidense Sebastián Fundora por el campeonato superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Yo pienso que lo siguiente sería Sebastián Fundora. Ya sabemos que Terence Crawford se moverá a las 168 libras para pelear con Canelo Álvarez y eso me deja el paso libre, como número uno en la OMB, para enfrentar a Fundora, que es el campeón actualmente”, dijo Zayas en una entrevista telefónica con Primera Hora a menos de 24 horas de vencer a Spomer.

Antes de arrebatarle el invicto a Spomer (20-1, 11 KO’s), Zayas era el primer clasificado de las 154 libras en la OMB, al tiempo que ocupaba la cuarta posición en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la quinta en el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Fundora (21-1-1, 13 KO’s), por su parte, estaría defendiendo los títulos superwelter de la OMB y el CMB este 22 de marzo ante el norteamericano Chordale Booker en el Michelob Ultra Arena, de Las Vegas.

Por esta razón, el monarca podría estar exponiendo sus dos coronas ante el puertorriqueño en los próximos meses, aunque la ruta más clara para concretar el combate sería la primera clasificación de Zayas en la OMB.

“Yo sé que estoy preparado para una pelea de título mundial. Creo que lo he demostrado a través de mi carrera. Sé hacer ajustes, y se ha visto el trabajo y el crecimiento. Sé que estoy listo para cualquier tipo en la división, incluyendo a los grandes nombres”, aseguró.

El peleador boricua, de 22 años, admitió que no estaría conforme si su promotora, Top Rank, opta por una ruta distinta en este momento de su carrera. Sin embargo, compartió que ambas partes coinciden en que el próximo escalón debería ser el anhelado combate por un campeonato mundial.

“No me encantaría pelear por algo que no fuera por el título del mundo. Top Rank nos dijo que lo próximo es el título. Todo el mundo está en la misma página y piensa que estamos preparados para una pelea por el título del mundo. Sabemos que lo podemos ganar y, por eso, estoy empujando tanto por un título del mundo”, manifestó.

Con un posible duelo con Fundora en el horizonte, Zayas describió al campeón como un peleador incansable que no deja de lanzar golpes y disfruta pelear a corta distancia, pese a su estatura de 6′5″.

“Saber dominar mi distancia sería algo sumamente clave en una pelea con Sebastián Fundora”, comentó.

Zayas, quien firmó con Top Rank en 2019 a sus 16 años, sostuvo que una posible fecha para su enfrentamiento con Fundora sería en junio durante el fin de semana de la Parada Puertorriqueña en Nueva York. No obstante, señaló que podría darse un poco más tarde debido al combate del monarca en marzo.

Sacando a pasear nuevas herramientas

En la noche del sábado, Zayas se agenció otra impresionante victoria contra Spomer, quien era considerado por muchos expertos como el mayor reto que había enfrentado en su joven carrera.

Aun así, el puertorriqueño lo dominó de principio a fin y consiguió el nocaut en el noveno asalto después de castigarlo con un demoledor golpe al abdomen en la pelea coestelar de una cartelera de Top Rank en el Theater del Madison Square, de Nueva York.

SOUND ON 🔊 @XanderZayas with a bodyshot that you can hear! pic.twitter.com/gagFIbl5sQ — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

En cambio, hubo un momento en el cuarto round que parecía que iba a fulminar al alemán, pero este lo sorprendió con una mano segundos antes de sonar la campana. Una lección que Zayas se llevará de cara a sus siguientes compromisos.

“Hay que tener paciencia. Yo siempre he dicho que uno nunca busca el nocaut. Cuando lo busqué en el cuarto asalto, ocurrió lo que yo nunca hubiera imaginado. Obviamente, supe reaccionar bastante bien y no me lastimó de ninguna manera porque estaba en forma. El golpe me tomó por sorpresa, pero rápido me recuperé. Yo sabía que estaba lastimado, pero me desesperé un poco y bajé las manos. Cometí un error de novato que no se puede cometer en este nivel, pero de eso se aprende”, relató.

“Pienso que en esta pelea demostré que tengo paciencia y sé cuándo debo empujar. Desde el séptimo en adelante, sabíamos que su ritmo había bajado completamente y era cuestión de tiempo. Empezamos a atacar las zonas blandas y, en el noveno, llegó la mano correcta”, abundó.

Spomer era el undécimo clasificado de la OMB, y esta fue la séptima pelea de Zayas en el Madison Square Garden, con las tres últimas siendo consecutivas. Tras el pleito, el púgil boricua dijo que tomará unos días de descanso en su residencia en Fort Lauderdale, Florida, antes de volver a entrenar.