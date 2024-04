El peso ligero Yariel Santiago (7-1, 2 KO) lleva una espina incrustada en el costado desde que sufrió su derrota a manos de José del Valle Rivera (5-11-3) el pasado agosto.

Desde entonces, el objetivo de Santiago había sido conseguir el desquite, pero las propuestas presentadas no fueron aceptadas por el bando de Del Valle Rivera.

“Lo primero que quería hacer era pelear otra vez con Del Valle. Obviamente, los exhortamos para hacer la revancha, pero dijeron que no. Simplemente no quisieron. Si no nos quieren dar la revancha, no podemos seguir con el mata piojos. Tengo que seguir el camino. Si en el futuro no muy lejano surge la oportunidad, la cogemos para sacar esa espina”, dijo Santiago.

“Nos cogió de sorpresa. No esperaba perder ante un peleador de ese nivel. Pensaba que sería mejor, pero de eso se aprende”, agregó.

En su lugar, Santiago enfrentará a Harold Laguna durante la cartelera “Boxeo al Máximo Internacional” que Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment presentarán el 6 de abril en el Coliseo Salvador Dijols en Ponce.

“Nos ofrecieron varias peleas, pero ninguna se concretó. Los equipos de los contrarios no cogieron las peleas, no habían peleadores y nos colocaron a Laguna. Si es la que está disponible ahora mismo, la cojo. No tengo problemas con eso”, compartió Santiago.

Laguna y Santiago pelearon en abril de 2023 en la cancha Pepín Centero en Bayamón. Santiago bajó del ring victorioso con una decisión unánime.

“Estamos listos para acoplarnos a lo que traiga (Laguna) y salir con la mano en alto. Basado en lo que traiga me acoplaré. Si hay que hacer ese mismo plan de pelea, lo hacemos”, detalló.

El pleito entre Santiago y Laguna será a seis asaltos en un peso acordado de 133 libras.

Lleva una doble vida

Además de perseguir una fructífera carrera en el boxeo rentado, Santiago se gana el sustento de otra manera.

“Siempre trabajo para llevar el pan de cada día a mi casa. Me levanto a las 4:00 de la madrugada para entrenar el físico, corro y, enseguida, sigo para el trabajo instalando ‘gypsum boards’”, compartió Santiago.

Actualmente, forma parte de empleados que laboran en el coliseo Roger Mendoza en Caguas.

Yariel Santiago trabaja instalando 'gypsum boards' en el Coliseo roger mendoza en Caguas. ( Suministrada )

“Estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el interior y el exterior. Llevo como desde el 2017 más o menos dándole a eso y me gusta. Estoy contratado bajo una compañía trabajando de lunes a viernes”, sostuvo.

No obstante, Santiago está claro en cuál es su prioridad.

“A ojo cerrado, el boxeo. Quisiera en un futuro no trabajar y dedicarme a tiempo completo al boxeo. Tengo una hija de ocho meses que hay que atender”, concluyó.