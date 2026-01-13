Madrid. Álvaro Arbeloa no intentará ser el nuevo José Mourinho en el Real Madrid.

El exjugador del club habló públicamente por primera vez como su nuevo técnico el martes, sosteniendo que tiene mucho de Mourinho en él, pero que quiere inculcar su propio estilo al asumir su primer gran trabajo en un banquillo.

Arbeloa, quien venía desempeñándose como entrenador del filial Real Madrid Castilla, asumió las riendas en reemplazo de Xabi Alonso tras un tumultuoso periodo de ocho meses al mando.

Arbeloa jugó para Mourinho en el Madrid a principios de la década de 2010 y admitió que ha sido fuertemente influenciado por el entrenador portugués.

“Sabía que surgiría esta pregunta”, dijo Arbeloa en su primera conferencia de prensa como entrenador del primer equipo del Madrid. “Fue un privilegio y un honor ser entrenado por él. Tengo una gran relación con él. Influyó mucho en mí y lo llevo dentro”.

“Voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro de que si quisiera ser él fracasaría estrepitosamente”, añadió.

Arbeloa dijo que no había hablado con Mourinho desde su nombramiento. Había dicho en el pasado que intentaba ser como Mourinho tanto como fuera posible, siempre siendo directo y sin miedo a mostrar un carácter fuerte.

Arbeloa expresó que quiere que el enfoque esté en los jugadores.

“Al final lo importante son ellos, que se puedan expresar, disfrutar en el campo y que sean felices”, manifestó. “Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida y es un privilegio enorme para todos. No me preocupa otra cosa que tener la ambición y la ilusión por ganar todos los títulos porque es lo que marca este escudo”.

En lo que llamó “un día especial”, Arbeloa también habló sobre su amistad con Alonso, antiguo compañero de equipo en el Madrid, Liverpool y la selección de España. También destacó que tenía la suerte de contar con Vinícius Júnior en el equipo.

Alonso y Vinícius tuvieron un enfrentamiento público, con el delantero brasileño quejándose a menudo después de ser sustituido por el exentrenador.

“Es una suerte contar con él porque es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y querido por la afición”, dijo Arbeloa. “Quiero ver a Vinícius sonriendo, disfrutando, bailando”.

Arbeloa manifestó que no estaba preocupado por tener que gestionar egos en un equipo que incluye a Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

“No es algo que me preocupe mucho”, expresó. “Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores”.

Arbeloa dijo que habló con su “amigo” Alonso el lunes.

“Él me ha deseado lo mejor y al revés sería igual. Tenemos una relación de amistad que está por encima de todas las cosas. Ayer hablamos un buen rato y me deseó lo mejor”, señaló. “Yo también a él porque es un grandísimo entrenador y estoy seguro de que le va a ir muy bien en el futuro. Vamos a estar juntos siempre, como lo hemos estado todos estos años”.

Arbeloa ha estado con el Madrid durante 20 años y se considera cercano al presidente del club, Florentino Pérez. Al ser preguntado si podría estar en un rol interino, Arbeloa dijo que permanecerá en el trabajo mientras el Madrid quiera que se quede.

Jürgen Klopp, mencionado por algunos como un objetivo del Madrid para el verano, dijo al canal austriaco Servus TV, propiedad de Red Bull, el lunes por la noche que la salida de Alonso “no tiene absolutamente nada que ver conmigo” y que está “en el lugar correcto” con su trabajo de supervisión en los clubes de Red Bull.

Arbeloa asume el cargo con el Madrid en el segundo lugar de La Liga española, a cuatro puntos del líder Barcelona, tras llegar a la mitad de la temporada. El club se encuentra séptimo en la fase de liga de la Liga de Campeones.

El próximo partido del equipo será el miércoles en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Despedida de Alonso

Alonso hizo sus primeros comentarios públicos el martes, diciendo que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. No mencionó a Pérez en su mensaje de despedida en Instagram.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado”, publicó Alonso en Instagram. “Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

El Madrid dijo que Alonso se fue por mutuo acuerdo. La salida se produjo un día después de que el Madrid perdiera 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Alonso llegó en mayo pasado con grandes expectativas como reemplazo de Carlo Ancelotti y la presión aumentó a medida que el equipo padeció por cuajar un buen juego bajo su mando. Informes generalizados en los medios decían que había perdido el control del vestuario.

La mayoría de los jugadores publicaron mensajes agradeciendo a Alonso y deseándole suerte. Vinícius no fue uno de los que despidió públicamente al entrenador de inmediato.

Alonso estuvo al mando del Madrid en 34 partidos en todas las competiciones, con 24 victorias, seis derrotas y y cuatro empates.