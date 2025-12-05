Washington, D.C. Argentina y Lionel Messi enfrentarán a Argelia en el arranque de su campaña para mantenerse en el trono de la Copa Mundial, en un grupo que también incluye a Austria y Jordania.

El sorteo de los grupos realizado el viernes también confirmó el partido inaugural: México se las verá el 11 de junio contra Sudáfrica en el renovado estadio Azteca.

Estados Unidos y Canadá, las otras naciones anfitrionas, se estrenarán al día siguiente.

El debut de Estados Unidos será contra Paraguay en Inglewood, California.

Canadá, el tercer coanfitrión, iniciará su recorrido ante el ganador de una serie de repechajes de Europa en Toronto. Esa selección de la UEFA podría ser Italia, actualmente en el puesto 12 del ranking, y que en marzo disputará una zona de repesca que incluye a Gales, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina. El ganador de Italia-Irlanda del Norte se las verá contra el triunfador del cruce Gales-Bosnia.

PUBLICIDAD

El sorteo comenzó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, seleccionando las bolas de sus propios naciones de bombos durante una ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

Las mascotas del Mundial 2026 en la alfombra roja del sorteo del torneo, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washignton. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) ( Julia Demaree Nikhinson )

Hubo poca sorpresa al inicio del sorteo para el torneo ampliado a 48 naciones, dado que la FIFA asignó a los tres coanfitriones a sus grupos en febrero de 2024.

En un día invernal con nieve cayendo, dirigentes del fútbol y celebridades llenaron el salón, a 189 días del inicio del torneo más grande de la historia, con 104 partidos.

Así quedaron las zonas:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, UEFA D

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, UEFA A

Grupo C: Brazil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: EEUU, Australia, Paraguay, UEFA C

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Holanda, Japón, Túnez, UEFA B

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Intercontinental 2

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Intercontinental 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Había largas colas fuera del complejo incluso a las 7 de la mañana, mientras trabajadores y medios de comunicación cumplían con los controles de seguridad del Servicio Secreto.

Más temprano en la ceremonia, la FIFA otorgó su primer premio de la paz a Trump, quien ha hecho campaña para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA entregó a Trump un gran trofeo dorado y una medalla dorada colgando de una cinta azul, que Trump colgó alrededor de su cuello. De pie junto a Trump, Infantino prodigó elogios.

PUBLICIDAD

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó Trump.

Se colocó una alfombra roja fuera del centro de artes, tomado este año por Trump y sus seguidores. Estrellas retiradas como Tom Brady de la NFL, Shaquille O’Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL, junto con el beisbolista Aaron Judge, asistirán en una ceremonia conducida por Rio Ferdinand, ex capitán de la selección de Inglaterra.

Las 48 selecciones fueron repartidas en cuatro bombos distintos basándose en su actual ranking FIFA, para conformar los 12 grupos. Las últimas seis plazas quedarán definidas el 31 de marzo tras los repechajes.

Por primera vez, la FIFA asignó favoritos de antemano. Tal es el caso de la Argentina de Messi, que no se podría enfrentar a España, la monarca europea que lidera el ranking, sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, siempre y cuando ganen su zona. Lo mismo se repite con Inglaterra y Francia, las dos siguientes en el ranking.

Todos los partidos desde los cuartos de final en adelante se jugarán en Estados Unidos, que utilizará 11 estadios de la NFL. Los sitios para la mayoría de los partidos y los horarios se anunciarán el sábado.