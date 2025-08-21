Buenos Aires. El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido y cancelado el miércoles al comienzo del segundo tiempo debido a los actos violentos de hinchas en las gradas del estadio del club argentino.

Desde el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

A pesar de las medidas de seguridad, los episodios violentos continuaron y derivaron en choques entre ambas parcialidades. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó detener el partido.

No se pudo confirmar inmediato si había heridos.

“El encuentro se encuentra provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile”, informó Independiente en su cuenta en la red social X. “A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios”.

Con el marcador igualado 1-1 (2-1 a favor de la Universidad de Chile en el marcador global), la CONMEBOL comunicó luego en las redes sociales del torneo que el duelo se había cancelado “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido”.

"Se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, añadió el organismo rector del fútbol en Sudamérica.

El 1-1 parcial en el marcador en Avellaneda favorecía al cuadro chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, para avanzar a los cuartos de cuartos de final. Independiente estaba obligado a ganar por un gol para forzar una definición por penales.

La directiva del conjunto local atribuyó exclusivamente al público visitante los hechos violentos.

“Ya hablamos con CONMEBOL y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver, el problema fue de un sólo público”, aseveró el presidente del Rojo, Néstor Grindetti a TyC Sports. “Hay 90 detenidos de la ‘U’, corresponde una sanción al club chileno”.

Pero incluso el presidente chileno Gabriel Boric intervino en la controversia y afirmó que hubo chilenos agredidos.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, escribió el mandatario en X.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.