Santa Clara, California. Boualem Khoukhi anotó el gol del empate de cabeza en el cuarto minuto del tiempo añadido, y Catar arruinó una jornada dominante de Suiza con un empate 1-1 el sábado en el Grupo B de la Copa del Mundo.

Varios jugadores cataríes cayeron al suelo celebrando el gol de último minuto, mientras que otros corrieron a abrazarse.

Breel Embolo marcó para Suiza de penalti en la primera parte, poco más de una semana después de haber recibido autorización para entrar en Estados Unidos tras un retraso en su visado, pero los suizos no lograron aprovechar otras varias oportunidades de gol.

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¡QATAR EMPATA EL PARTIDO EN EL ÚLTIMO MINUTO!



El capitán Boualem Khoukhi remata de cabeza dentro del área y consiguen su ¡Primer punto en un Mundial!



Suiza no supo mantener la ventaja: ¡1-1! pic.twitter.com/nYYFLGezGe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

En el minuto 13, Embolo fue derribado por el portero de Catar, Mahmoud Abunada, quien recibió una tarjeta amarilla. Abunada quedó tendido boca abajo y permaneció inmóvil durante un par de minutos antes de empezar a mover las piernas y poder levantarse.

Cuando Embolo lanzó con tranquilidad su penalti a la escuadra izquierda en el minuto 17, desató la euforia entre los aficionados suizos vestidos de rojo en las gradas del estadio Levi’s.

El delantero, de 29 años, solicitó un visado urgente en la embajada de Estados Unidos en Berna el 3 de junio, un día después de que se le denegara el embarque en el vuelo del equipo para viajar a su tercera Copa del Mundo debido a una condena penal de 2018 que no se finalizó hasta abril.

Suiza dominó la posesión del balón en una tarde de junio inusualmente cálida, con los aspersores funcionando durante un descanso de la primera mitad.

Miles de asientos vacíos se encontraban dispersos por todo el Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers de la NFL. Brasil y Colombia congregaron a 70,971 espectadores hace dos años en un partido de la fase de grupos de la Copa América. El estadio de Santa Clara albergó el Super Bowl hace apenas cuatro meses.

El portero suizo Gregor Kobel realizó una parada en el minuto dos después de que Edmilson Junior superara la defensa y quedara solo ante el portero. Kobel volvió a controlar el balón en el minuto 90 ante un disparo a quemarropa de Ahmed Alaaeldin.

Suiza espera llegar más lejos que en los octavos de final de hace cuatro años, cuando perdió 6-1 contra Portugal, partido en el que Gonçalo Ramos anotó un improbable triplete jugando en lugar de la estrella suiza Cristiano Ronaldo, que se encontraba en el banquillo. Tras la derrota, el centrocampista suizo Xherdan Shaqiri pidió disculpas a la afición.

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Suiza, gracias a su regularidad y experiencia, se mantuvo invicta en la fase de clasificación contra Suecia, Kosovo y Eslovenia. El equipo del entrenador Murat Yakin logró cuatro victorias y dos empates para asegurar su sexta participación consecutiva en la Copa del Mundo y no se ha perdido ninguna desde 2002, pero nunca ha superado los cuartos de final.

Qatar, dirigido por el entrenador español Julen Lopetegui, tuvo que clasificarse a través de una repesca en noviembre, tras vencer a los Emiratos Árabes Unidos y a Omán, después de perder la oportunidad de clasificarse en la fase de grupos de la fase previa asiática.

Hace cuatro años, este país del Golfo Pérsico se convirtió en el primer anfitrión en perder todos sus partidos de grupo. En el torneo de 2022, perdió contra Senegal, Ecuador y los Países Bajos, anotando su único gol en la derrota por 3-1 ante Senegal.