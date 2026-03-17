Real Madrid y Paris Saint-Germain sofocaron rápidamente el martes todo atisbo de remontadas épicas por parte de Manchester City y Chelsea en la Champions League.

En cambio, el modesto Bodø/Glimt fue el que terminó sufriendo una remontada histórica en su partido de vuelta de los octavos de final.

Al defender ventajas de tres goles tras el partido de ida, el Madrid emergió victorioso 2-1 en la cancha del City, ayudado por una temprana tarjeta roja a Bernardo Silva, el capitán del City, para avanzar 5-1 en el global.

El reinante campeón PSG anotó dos veces en los primeros 14 minutos rumbo al triunfo 3-0 en la cancha de Chelsea para sellar un 8-2 global.

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Bodø/Glimt, el club noruego de un pueblo pesquero de unos 55,000 habitantes al norte del Círculo Polar Ártico, también tenía una ventaja 3-0 cosechada en la ida, pero fue arrollado 5-0 por el Sporting de Lisboa tras la prórroga. La mayor remontada previa en la Champions fue la que protagonizó el Barcelona contra el PSG en 2016-17.

La recompensa del Sporting será un cruce de cuartos de final con Arsenal, que superó 2-0 al Bayer Leverkusen para imponerse 3-1 en el global. Los líderes de la Liga Premier inglesa mantienen viva la ilusión de acaparar cuatro títulos este temporada.

La aventura de Bodø/Glimt acaba

Bodø/Glimt cautivó al mundo del fútbol con una improbable racha de victorias.

Tras vencer al Man City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga para colarse en la ronda de repechaje, el equipo más septentrional que ha jugado en la Champions derrotó al Inter de Milán -subcampeón de la temporada pasada- tanto en casa como fuera para avanzar a los octavos.

Ganar 3-0 la semana pasada en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8,000 espectadores, no resultó suficiente ante el Sporting, que dominó de principio a fin en el partido de vuelta y anotó por medio de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y el colombiano Luis Suárez para llevar el encuentro a la prórroga.

Allí, el lateral izquierdo uruguayo Maxi Araújo marcó a los 92 minutos para poner al Sporting por delante en el global por primera vez. Rafael Nel añadió el quinto en el tiempo añadido.

“La gente pensaba que era casi imposible, pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto”, manifestó Araújo pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto".