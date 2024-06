Bogotá. Colombia tiene señalada la Copa América en el calendario como una asignatura pendiente.

Han pasado 23 años desde su único título continental y en el seno del equipo se ilusionan con repetir la hazaña que consiguieron como anfitriones en 2001. Y razones no le faltan.

Con la dirección técnica de Néstor Lorenzo, Colombia hilvana 19 partidos sin conocer la derrota — un hilo de 14 victorias y cinco empates. Ello junto a los triunfos destacados ante Brasil (2-1) en las eliminatorias sudamericanas al Mundial y en los amistosos contra España (1-0) en Madrid (1-0), frente a Alemania (2-1) en Gelsenkirchen y Estados Unidos (5-1) en Landover, Maryland.

El primer mensaje de expectativa lo lanzó James Rodríguez tras el encuentro ante España disputado en marzo en el estadio Santiago Bernabéu: “Hay que jugar en junio y tratar de ganar”, señaló el capitán colombiano, que acumula 27 goles en 98 partidos internacionales.

“Hace mucho tiempo que no sentíamos ese ‘feeling’. Vamos por un buen camino, aunque nuestra meta es la Copa”, afirmó James, quien pese a no tener continuidad en Sao Paulo — donde no juega desde finales de abril — volverá a ser uno de los puntales de Colombia en el torneo que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

El técnico de Estados Unidos Gregg Berhalter (izquierda) saluda a contraparte de Colombia Néstor Lorenzo previo a un partido amistoso, el sábado 8 de junio de 2024, en Landover, Maryland. (AP Foto/José Luis Magaña) ( José Luis Magaña )

Grupo complicado

Colombia se verá las caras con Paraguay, Costa Rica y Brasil en el Grupo D, en el cual buscará uno de los dos cupos que les permita conseguir el primer objetivo de avanzar a cuartos de final.

La principal referencia ofensiva Cafetera será el delantero del Liverpool Luis Díaz, que marcó los dos goles en la victoria conseguida ante Brasil en Barranquilla en noviembre del año pasado.

Díaz comanda un ataque que también cuenta con James y el extremo Luis Sinisterra (Bournemouth). Otras piezas de Colombia que actúan en la Liga Premier son el lateral Daniel Muñoz y el volante Jefferson Lerma (Crystal Palace), y el ariete Jhon Jáder Durán (Aston Villa).

Entre los jugadores que militan en Sudamérica destacan Rafael Santos Borré, quien ahora defiende los colores de Internacional de Porto Alegre luego de ser traspasado en marzo desde el Werder Bremen alemán; y Jhon Arias, que brilló con Fluminense en la conquista de la Copa Libertadores en 2023.

También están Richard Ríos, que se ha afianzado en el centro del campo de Palmeiras; y Miguel Ángel Borja, que regresa a su selección gracias a los 17 gritos en el semestre con River Plate.

El volante colombiano Jorge Carrascal celebra tras anotar un gol ante Estados Unidos en un partido amistoso, el sábado 8 de junio de 2024, en Landover, Maryland. (AP Foto/José Luis Magaña) ( José Luis Magaña )

En busca de revancha

Además del buen presente en las eliminatorias al Mundial 2026, que sitúa a los “cafeteros” en la tercera posición con 12 puntos — solo por detrás de Argentina (15) y Uruguay (13) —, la meta es dejar atrás la ausencia en Qatar 2022 y superar el tercer puesto conseguido en dos de las últimas tres ediciones de la Copa América (2016 y 2019).

“Con la selección Colombia quiero todo, quiero soñar. Quiero que sueñen los jugadores y la gente”, señaló el seleccionador Néstor Lorenzo en un evento en Bogotá a finales de 2023. “Creo que hay un grupo humano espectacular, queremos solidificar el juego, el carácter y la ilusión. Si me conformo, no puedo estar acá”.

Colombia suma 35 goles a favor y 14 en contra en las 19 presentaciones bajo el mando del estratega argentino.

Pese a la seguidilla de buenos resultados, Lorenzo no se atreve a cobijarse con el manto de favorito.

“Creo que estamos bien, vamos partido partido, no creo que seamos favoritos. Argentina que es actual campeón del mundo y América, también Brasil y Uruguay”, indicó Lorenzo tras la goleada que le propinaron a Estados Unidos el fin de semana. “Ellos son el lote al cual nosotros nos queremos sumar, tenemos que seguir creciendo, hay que seguir consolidando un montón de cosas.

El debut en la Copa América será el 24 de junio frente a Paraguay en Houston. Seguirán cuatro días después contra Costa Rica en Glendale, Arizona, y cerrarán ante Brasil el 2 de julio en Santa Clara, California.