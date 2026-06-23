Atlanta. El Mundial ha llegado a esa fase en la que hay que hacer malabarismos mentales para determinar quién pasa, quién se queda fuera y qué se necesita para pasar a la siguiente ronda.

El torneo de este año, que ha ampliado el número de equipos de 32 a 48, ha modificado el formato de la competición y la forma en que se clasifican los equipos mediante criterios de desempate en la fase de grupos.

Por ejemplo, hay una ronda eliminatoria adicional en la que participan 32 equipos, mientras que antes la fase de grupos daba paso directamente a los octavos de final.

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Además, los equipos tienen la posibilidad de pasar a la siguiente fase aunque no consigan quedar entre los dos primeros puestos de sus respectivos grupos.

Esto es lo que hay que saber sobre la clasificación para los dieciseisavos de final.

Cómo pasar la fase de grupos

La ampliación del torneo implica que habrá más grupos y más partidos que nunca en un Mundial. Cuando finalice la fase de grupos, se habrán disputado 72 partidos para eliminar a 16 selecciones.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos pasan automáticamente a la siguiente fase, y además hay plazas para los ocho mejores terceros.

Es la primera vez desde 1994, cuando solo competían 24 equipos, que se ha dado una oportunidad a los equipos que ocupan el tercer puesto.

Resultados de los enfrentamientos directos sin tener en cuenta la diferencia de goles

Por primera vez en un Mundial, la FIFA dará prioridad a los resultados de los enfrentamientos directos si dos o más equipos empatan a puntos.

Los pasos para determinar las posiciones finales en caso de que sea necesario un desempate se aplicarán en el siguiente orden:

— Resultados de los enfrentamientos directos entre los equipos en cuestión.

— La diferencia de goles en los partidos disputados entre los equipos en cuestión.

— El mayor número de goles marcados en esos partidos.

— Diferencia de goles global en todos los partidos de la fase de grupos.

— El mayor número total de goles marcados en el grupo.

— El menor número de tarjetas rojas o amarillas (incluidos los miembros de la comitiva del equipo) recibidas durante la fase de grupos.

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— Clasificación de la FIFA.

La selección final

Los entrenadores, los jugadores y los aficionados analizarán qué se necesita para clasificarse entre los ocho mejores terceros. Es aquí donde la diferencia de goles probablemente resulte decisiva.

Por ejemplo, las posibilidades de que Escocia supere la fase de grupos por primera vez en su historia podrían depender de que evite una derrota abultada ante Brasil. Ganó su primer partido contra Haití y luego cayó derrotada ante Marruecos.

Pasan a la siguiente fase los equipos que ocupan el tercer puesto y que hayan sumado el mayor número de puntos; sin embargo, si varios equipos empatan a puntos, el criterio principal de desempate será la diferencia de goles, seguido del número de goles marcados, el historial disciplinario (tarjetas rojas y amarillas) y, por último, la clasificación de la FIFA.