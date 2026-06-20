Un video publicado por la selección de Portugal se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar la forma correcta de pronunciar los nombres de sus jugadores, un material pensado originalmente como guía para transmisiones internacionales.

La iniciativa, que buscaba estandarizar la pronunciación de los futbolistas del combinado luso, terminó llamando la atención de los fanáticos por un detalle inesperado: la forma en que suenan realmente algunos de los nombres más conocidos del fútbol mundial, incluido el de Cristiano Ronaldo.

En el registro, la pronunciación del capitán portugués difiere de la habitual en español e inglés, donde se articula con una “R” fuerte al inicio. En portugués, sin embargo, el sonido es más suave y aspirado, lo que hace que algunos usuarios lo perciban de manera distinta, incluso como “Jonaldo”, aunque no se trata de una pronunciación oficial con “J”, sino de una variación fonética propia del idioma.

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El video también expone otras diferencias notables dentro del plantel. Nombres como Bruno Fernandes, João Cancelo o Bernardo Silva presentan cambios de sonido que suelen pasar desapercibidos fuera de Portugal, pero que en su idioma original tienen matices fonéticos específicos.

El peso del idioma en el fútbol global

El portugués europeo y el brasileño poseen particularidades que influyen directamente en la forma en que se pronuncian consonantes y vocales. Por ejemplo, “João” adopta un sonido más cercano a “Shuau”, mientras que terminaciones como “-es” o “-as” se suavizan o nasalizan dependiendo del contexto.

Otros casos mencionados en el material incluyen nombres como Rúben Dias, Rafael Leão y Nuno Mendes, cuyas pronunciaciones varían significativamente respecto a la forma en que suelen leerse en español.

La publicación ha generado debate entre aficionados y comentaristas, evidenciando cómo la globalización del fútbol convive con diferencias lingüísticas que, incluso en figuras ampliamente conocidas, siguen generando confusión.

Lo que comenzó como un recurso técnico para medios de comunicación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, reabriendo la conversación sobre cómo se pronuncian realmente los nombres de algunas de las principales estrellas del fútbol mundial.