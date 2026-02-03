Riad, Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo no fue convocado por Al Nassr para el partido contra Al Riyadh en la Pro League de Arabia Saudí, en medio de informes de que el astro portugués se negó a jugar debido a la inmovilidad de su club en el mercado de fichajes.

El medio portugués A Bola informó que el cinco veces ganador del Balón de Oro está descontento porque Al Nassr, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, no ha reforzado su plantilla mientras compite por el título de la liga.

Al Nassr marcha en el segundo lugar detrás del rival Al Hilal, que también cuenta con el respaldo del PIF, y que el lunes confirmó la adquisición del delantero francés Karim Benzema.

Otrora compañero de Cristiano en el Real Madrid, Benzema cambió de un club saudí por otro, despidiéndos de Al Ittihad.

El Fondo de Inversión Pública es el propietario mayoritario de Al Hilal, Al Ittihad y Al Nassr.

Cristiano, quien cumplirá 41 años el jueves, ha marcado 17 goles esta temporada.

El CEO de Al-Nassr, José Semedo, declinó hacer comentarios, según los medios saudíes.