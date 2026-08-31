El astro Lionel Messi anunció este lunes a través de sus redes sociales su retiro de la selección de Argentina.

El ahora excapitán puso punto final a una etapa de 20 años, en la que, entretanto, se consagró campeón en la Copa del Mundo 2022.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi en su anuncio.

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“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!“, agregó la estrella, al mencionar que sus palabras las escribió dos días después de la pasada final del Mundo, en la que Argentina cayó ante España.

Messi acompañó su publicación con imágenes de su carta a manuscrito

El jugador, de 39 años y de la ciudad de Rosario, lidera la tabla histórica de goles de la Albiceleste con 125 tantos.

Para la pasada edición, se convirtió en el primer futbolista en participar en seis ediciones mundialistas.