Madrid. Eder Militão, defensor de Brasil y del Real Madrid, se sometió a una cirugía el martes para curar una dolencia del isquiotibial que le impedirá jugar el Mundial.

El proceso de recuperación para este tipo de cirugías es de unos meses, informaron medios españoles. El debut de Brasil en el Mundial el 13 de junio, en menos de siete semanas.

Militão se lesionó la semana pasada en la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Alavés en La Liga.

El Madrid informó que el defensa central se sometió con éxito a una cirugía “de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Y añadió que Militão “comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, sin ofrecer un calendario para el regreso del jugador.

El internacional brasileño de 28 años, ha estado lastrado por las lesiones a lo largo de su carrera, incluidos problemas graves de rodilla.