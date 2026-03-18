Barcelona. El Barcelona destrozó este miércoles 7-2 a Newcastle para avanzar a los cuartos de final de la Champions League y prolongar este mes el dominio de los clubes españoles sobre Inglaterra.

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barça se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había anotado en sus 35 partidos anteriores esta temporada en la Liga Premier o la Liga de Campeones, pero marcó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

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El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal en la última jugada de la primera parte para darle a Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

“Hicimos el 3-2 y, al descanso, le dije a los jugadores que estábamos jugando todo el rato hacia arriba”, analizó Hansi Flic, el técnico del Barça. “Les he dicho que había que apretarlos, y luego controlar el balón y ser profundos cuando pudiésemos. Y salió bien”.

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Federico Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

Más tarde el miércoles, Atlético de Madrid comenzará con ventaja de 5-2 sobre Tottenham en el partido de vuelta de su cruce de octavos de final.

Un Barcelona-Atlético en los cuartos de final quedaría pactado si el club madrileño protege su ventaja del partido de ida en el norte de Londres.

El Real Madrid podría cruzarse con el Bayern Múnich, que comienza más tarde el miércoles con una ventaja de 6-1 al recibir a Atalanta.

Las esperanzas inglesas el miércoles podrían recaer en Liverpool, que recibe a Galatasaray en Anfield y necesita remontar la derrota 1-0 del primer partido en Estambul. Según versiones de prensa, la continuidad de Arne Slot como técnico de Liverpool podría verse comprometida en casa de una eliminación.

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Inglaterra tuvo un récord de seis equipos en los octavos de final, pero hasta ahora únicamente Arsenal ha avanzado, y Chelsea se unió a Man City al quedar eliminado el martes.

Goles a raudales para Barcelona

El Barça anota goles al por mayor en el renovado Camp Nou este año. Llevan ocho partidos en casa en la Champions, La Liga o la Copa del Rey y los azulgranas han ganado los ocho, con al menos tres goles cada vez.

Los siete contra Newcastle representan la máxima cifra hasta ahora por parte del equipo de Flick. Todo comenzó con el disparo de Raphinha en el sexto minuto, ulminando una jugada en la que dos defensores de Newcastle resbalaron y cayeron al césped— y luego, a los 18, el juvenil Marc Bernal encontró espacio solo frente al arco.

Tras el descanso, López no perdonó al aparecer en soledad frente al arco tras una jugada de Gerard Martín y Raphinha.

Lewandowski anotó con un cabezazo y luego con un disparo potente. Raphinha firmó su segundo, y el séptimo azulgrana, a los 72, cuando un defensor de Newcastle jugó mal el balón al cruzarlo por el área chica.