Barcelona. El Barcelona buscará dar otro paso hacia una defensa exitosa de su título de La Liga española cuando reciba al Espanyol en el derbi catalán el sábado.

Con ocho partidos por disputar, el Barça parece tener otro título al alcance. El equipo de Hansi Flick tiene una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, su perseguidor inmediato, que el viernes recibirá al entonado Girona.

“Sabemos que cada partido es clave y hay menos margen de error. Vamos a seguir peleando, sabemos lo que representamos”, manifestó el técnico madridista Álvaro Arbeloa el jueves.

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Ambos gigantes podrían verse tentados a rotar sus alineaciones y priorizar los partidos de la Champions League de la próxima semana, cuando deberán remontar como visitantes para alcanzar las semifinales europeas.

El Barça debe revertir una derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid cuando visite la capital española el martes, un día antes de que el Madrid viaje para enfrentar al Bayern Múnich tras perder 2-1 ante el conjunto alemán.

“Quiero salir a ganar (el viernes), no pienso en rotaciones, en el partido siguiente, y voy a sacar un equipo a la altura de ello”, dijo Arbeloa. “No estamos para probaturas, queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. Antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, el partido del miércoles empieza mañana, tenemos que hacer un gran partido con nuestra gente y sacar un gran equipo”.

Partidos clave

La última vez que el Barça jugó contra los periquitos, a principios de enero, su rival más modesto de la misma ciudad llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas en la liga y ocupaba el quinto puesto.

Pero esa dura derrota 2-0 ante los azulgranas, en la que el Espanyol desperdició varias ocasiones tempranas, desencadenó una mala racha que ya alcanza 13 partidos seguidos sin ganar. El equipo, de propiedad estadounidense, ahora está en el décimo lugar.

La derrota del Barça ante el Atlético en los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles puso fin a su racha de nueve partidos sin perder. A los azulgranas solo lo han dejado sin marcar tres veces esta temporada, y dos de esos partidos sin marcar fuera contra el Atlético.

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El Madrid recibe a Girona después de perder dos partidos consecutivos: cayó 2-1 en Mallorca en la jornada anterior, antes de su derrota ante el Bayern el martes.

Girona pasó la mayor parte de la primera mitad de la temporada en la zona de descenso, pero ha mejorado en 2026. Está en el 12do puesto tras perder apenas tres de sus últimos 13 partidos, una racha que incluyó una victoria 2-1 sobre el Barça en febrero.

Jugadores a seguir

Es probable que Marcus Rashford vuelva a ser titular con el Barça en lugar del lesionado Raphinha.

El delantero inglés fue la mayor amenaza azulgrana contra el Atlético, pero no logró concretar sus oportunidades.

Arbeloa indicó que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga serán titulares con el Madrid contra Girona. Bellingham está recuperando su mejor forma tras una lesión, mientras que a Camavinga se le vincula con un posible traspaso en el mercado de verano.

Fuera de acción

El mediocampista Pedri González es duda en el Barça después de ser sustituido al descanso contra el Atlético. Flick explicó que fue por precaución, sin especificar el motivo.