Monterrey, México. Túnez busca inspiración en Cabo Verde de cara al próximo partido de la selección norteafricana en el Mundial de Fútbol contra Japón, según declaró el viernes el recién nombrado seleccionador, Hervé Renard.

El carismático francés, que fue contratado para sacar de apuros a Túnez tras su derrota por 5-1 ante Suecia en su primer partido, afirmó que su equipo debe sumar al menos un punto contra Japón para tener alguna posibilidad de clasificarse para la fase eliminatoria por primera vez en sus siete participaciones en el Mundial.

El empate a 0-0 de Cabo Verde, debutante en el Mundial, frente a la campeona de Europa, España —la mayor sorpresa del torneo hasta la fecha— “nos da esperanza”, afirmó Renard.

PUBLICIDAD

“Cuando se está organizado y se actúa como un equipo, se puede competir. Tenemos que seguir este ejemplo y no tener miedo a la derrota”, afirmó Renard, que participa en su tercer Mundial como seleccionador tras haber dirigido a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022.

Japón ocupa el puesto 17.º en la clasificación mundial de la FIFA, 37 puestos por encima de Túnez. Los Samurai Blue no han perdido ningún partido desde que cayeron por 2-0 ante Estados Unidos en un partido amistoso el 9 de septiembre de 2025.

Renard, de 57 años, fue contratado para sustituir a Sabri Lamouch tras la derrota ante Suecia del pasado domingo. Solo ha tenido unos días para conocer a la plantilla y prepararse para el partido del sábado en Monterrey.

“Me he reunido con un grupo de mentalidad abierta”, afirmó Renard. “Quieren vengarse. Sabemos que tenemos que darlo todo contra esta selección japonesa”.

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, que es el técnico que más tiempo lleva en el cargo en la historia del país, espera enfrentarse a una selección de Túnez diferente a la que perdió contra Suecia.

“Renard sacará lo mejor de los jugadores”, afirmó Moriyasu. “(Renard) sin duda está motivando a los jugadores. Estoy seguro de que eso se nota en sus charlas al equipo, así que estamos preparados para enfrentarnos a un equipo totalmente diferente”.

Renard es conocido por sus apasionadas charlas al equipo, sobre todo en 2022, cuando su discurso en el descanso, que se hizo viral, precedió a la inesperada remontada de Arabia Saudí, que se impuso por 2-1 a la que, al final, acabaría siendo campeona, Argentina.

PUBLICIDAD

Tras los éxitos alcanzados a lo largo de su carrera, como la conquista de la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, algunos empezaron a referirse a Renard como el “mago”. Pero Renard no prometió ninguna magia.

“No soy ningún mago”, dijo. “El entrenador no es la clave; la clave son los jugadores”.

__

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.