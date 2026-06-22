Ciudad de México. Entró caminando por delante de la presidenta mexicana con su camiseta verde de la selección mexicana de fútbol y una bufanda de la FIFA. Lo acomodaron en una silla frente a la prensa y fue la estrella de la conferencia matutina del lunes de Claudia Sheinbaum.

7 Fotos La familia espera que el famoso seguidor emplumado de México pueda seguir trayéndole suerte al país anfitrión.

El pato Merlín, el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no contestó preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez.

Gómez, una vendedora callejera de agua y refrescos, presentó a su familia como “la parte trabajadora” de México.

Sentados junto al atril, con Merlín en el centro, estaban sus hijos Carlos, de 22 años, y Cristian, de 14, que “no descansa después de la escuela” y la ayuda todos los días vendiendo y cargando paquetes.

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“Yo soy comerciante, tengo 48 años y soy una mamá soltera pero con mucha dignidad”, agregó la mujer.

Merlín, contó, es “el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás de nosotros supervisando de que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente”.

La familia cuida con esmero su salud y alimentación —pequeños pececitos, grillos y hasta un taco de carne los domingos.

Gómez dijo sentirse emocionada por cómo Merlín acaparó el corazón de los aficionados mundialistas. “Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”, afirmó, aunque reconoció que otros patos que tuvieron antes también fueron famosos en el centro histórico de Ciudad de México como Bruna, que llevaba tenis.

Mientras la mujer dijo que está convencida de que se han hecho virales porque el público vio en ellos a “una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento”, la presidenta tuvo que cortar las preguntas para poder avanzar en la conferencia, no sin antes intentar acariciar a Merlín y hacerse una foto con la familia.