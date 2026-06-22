Dallas. Ni más goles ni otra Copa del Mundo.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, desea que su capitán Lionel Messi “sea feliz” por encima de cualquier éxito deportivo el miércoles, cuando cumpla los 39 años en medio de su participación en el Mundial.

El comentario del estratega llegó luego de responder con evasivas sobre el estado de ánimo del astro por los problemas de salud que padece su padre Jorge durante la conferencia de prensa previa al partido ante Austria el lunes en el estadio de Dallas.

“Estamos bien, estamos para afrontar el partido de mañana”, dijo el técnico campeón del mundo en Catar 2022 el domingo sin más detalles.

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La concentración de la Albiceleste en Kansas City se vio sacudida el último jueves cuando un canal de streaming de Argentina dio la falsa información de que el padre del capitán, Jorge Messi, había fallecido. Fue justo dos días después del histórico hat-trick que anotó para el triunfo 3-0 ante Argelia en el debut, que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia (16).

El rumor obligó a la familia de Messi a salir a desmentirlo en un comunicado, algo inusual en la carrera del brillante futbolista. También confirmó que Jorge “atraviesa una situación de salud”, que no identificó, y que se encuentra “bajo seguimiento médico”.

La prensa consultó a Scaloni sobre el episodio, pero el técnico no quiso comentar al respecto y se enfocó en la fortaleza del grupo para acompañar al capitán en este difícil momento.

“Creemos firmemente que este grupo saca adelante situaciones buenas y malas. Somos conscientes que al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas y no tanto”, aseveró el estratega. “Eso es lo que todos sentimos, me imagino que él también lo siente. De este tema no quiero agregar más. Estamos bien y preparados para el partido”.

Luego de referirse al próximo rival y al estilo de juego de su equipo, Scaloni abordó la pregunta de qué le deseaba a Messi por su cumpleaños. El técnico hizo una pausa y respondió: “Que sea feliz, nada más”.

La Albiceleste, campeona en 1978, 1986 y 2022, prácticamente se asegurará su pasaje a la siguiente fase del Mundial con una victoria sobre Austria. Si además Argelia no le gana a Jordania en el otro partido de la zona, el equipo de Scaloni se asegurará el primer puesto.