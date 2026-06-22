Miami. Uruguay ha tenido un comienzo que pocos esperaban. Tras los empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde, y con un partido aún por disputar contra España, el bicampeón del Mundial corre el riesgo de quedarse fuera de la fase de eliminación directa.

Entre los muchos aficionados que observaban había alguien a quien el equipo solía recurrir para marcar goles durante más de 15 años: Luis Suárez.

Los partidos se disputaron en el estadio cercano a donde Suárez se desempeña como delantero del Inter Miami. El jugador de 39 años observó desde lo alto mientras Uruguay sufría pese a ser amplio favorito.

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Suárez puso fin a su carrera internacional en 2024 como máximo goleador histórico de la Celeste, con 69 tantos en 143 partidos. Finalmente, el entrenador Marcelo Bielsa lo dejó fuera de la convocatoria tras meses de especulaciones.

Tras el partido, Bielsa habló sobre la incapacidad del equipo para aprovechar algunas de sus ventajas.

“Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival”, dijo Bielsa.

Más tarde, en la conferencia de prensa, el entrenador argentino reconoció: “Los errores de organización sobre todo que comete el equipo siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador... las dos situaciones no merecen recetas mágicas... son situaciones que en el fútbol suceden pero no con frecuencia, y evidentemente pagamos un precio muy caro por eso””

Quizá Suárez hubiera aportado algo más para conseguir el triunfo.

Los aficionados de Uruguay reconocieron lo difícil que puede ser reemplazar a un jugador del calibre de Suárez.

“Sentimientos encontrados, para ser sincero”, manifestó el hincha uruguayo Frederico Suárez. “Está viejo y ahora es el momento de los jugadores más jóvenes. Pero es un buen jugador, quizá el mejor jugador que he visto con Uruguay”.

En abril, Luis Suárez anunció que estaba dispuesto a salir del retiro para jugar con Uruguay en el Mundial. El anuncio alimentó las especulaciones de que la estrella uruguaya podría hacer una última aparición en el mayor escenario del fútbol. En cambio, Bielsa depositó su confianza en la próxima generación ofensiva de Uruguay y también excluyó de su lista al veterano delantero Edinson Cavani.

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“Siento que es un poco mayor, así que para jugadores como Darwin (Núñez), creo que eso le da un poco más de oportunidad de brillar”, opinó el aficionado uruguayo Ian Lancaster.

En su primer partido de un Mundial sin Suárez desde 2010, Uruguay evitó por poco una derrota sorpresiva ante Arabia Saudí. El único gol del equipo llegó tarde por obra del mediocampista Maxi Araújo. Núñez y Federico Viñas encabezaron la línea de ataque, pero fueron en gran medida ineficaces.

Bielsa eligió una alineación distinta el domingo por la noche. Viñas fue el único titular que lideraba el ataque. El mediocampista Agustín Canobbio fue incorporado al once inicial ante Cabo Verde y marcó la diferencia al conseguir el segundo gol de Uruguay.

Sin embargo, fue el remate apenas desviado de Canobbio en el segundo tiempo el que podría haberle dado a Uruguay una victoria que requería con apremio.

Suárez y Bielsa chocaron después de la Copa América 2024, cuando el atacante criticó al estratega por el ambiente negativo que, según él, había creado bajo su conducción. Ahora, Bielsa y la selección de Uruguay afrontarán más presión para asegurar un triunfo con un ataque que aún no ha disipado las preocupaciones.

Todas las miradas estarán puestas en Uruguay el viernes, cuando viaje a Guadalajara para un partido contra España.

“Nuestras expectativas con Uruguay ahora son que nunca sabemos”, aceptó el aficionado uruguayo Alfonso Aguel. “Tenemos que jugar cada partido, ir partido a partido, y ver qué pasa realmente”.