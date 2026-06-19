Inglewood, California. Algunas selecciones que participan en el Mundial de Fútbol de este año han culpado a las nuevas pausas para hidratarse impuestas por la FIFA de ralentizar el ritmo del partido.

Suiza aprovechó el descanso para asestar el golpe decisivo.

El entrenador Murat Yakin afirmó que había programado una triple sustitución de jugadores rápidos para el descanso de la segunda parte del jueves, apostando por que la valiente selección de Bosnia-Herzegovina no podría hacer frente a un cambio brusco de ritmo en lo que hasta entonces había sido un partido tenso y sin goles.

Johan Manzambi y Rubén Vargas dejaron en muy buen lugar a su entrenador al protagonizar una espectacular avalancha de goles que permitió a los suizos tomar el control del partido y situarse en lo más alto de su grupo.

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Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina really escalated quickly 😳 pic.twitter.com/9K6cr6IDT6 — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2026

Manzambi marcó su primer gol en un Mundial con una volea espectacular en el minuto 74, y Suiza se impuso por 4-1 a Bosnia en los últimos compases del partido.

A pesar de controlar la posesión hasta bien entrada la segunda parte, Suiza no logró romper la defensa de los Dragones hasta que Yakin aprovechó el parón impuesto por la FIFA para reforzar su ataque con Manzambi, de 20 años, y el dinámico Vargas. Ambos suplentes cambiaron de inmediato el ritmo del partido y participaron en varios goles, mientras que Bosnia se quedó con 10 jugadores.

“Era muy importante que, tras la segunda pausa para hidratarse, cambiáramos algunas cosas, porque así el rival no puede reaccionar de inmediato”, explicó Yakin a través de un intérprete. “Quizá esa fue nuestra ventaja. Sacamos a jugadores muy rápidos y nuestro rival no pudo seguirles el ritmo, lo que abrió huecos por las bandas. Esa era mi estrategia. Esperé hasta el descanso”.

Vargas marcó en el minuto 84, poco después de que Tarik Muharemovic fuera expulsado por una entrada peligrosa. Manzambi volvió a marcar en el minuto 90 tras un pase de Vargas, y el capitán Granit Xhaka transformó un penalti en la última jugada del partido, ya en el tiempo de descuento.

Suiza debutó en el Mundial con un decepcionante empate a 1-1 ante Catar la semana pasada, lo que avivó la preocupación por el estado de ánimo del equipo. A continuación, los suizos tuvieron dificultades para imponerse a los Dragones, que llevaban nueve partidos oficiales sin conocer la derrota.

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Con el apoyo de decenas de miles de ruidosos aficionados de la zona de Los Ángeles, Bosnia aguantó con solvencia a Suiza hasta la segunda parte, hasta que la pausa para hidratarse dio pie a una jugada brillante de Manzambi, un jugador de 20 años natural de Ginebra que milita en el club alemán de Friburgo.

“Probablemente este sea el mejor momento de mi carrera hasta ahora”, afirmó Manzambi. “Sabíamos que no habíamos empezado el partido de la mejor manera, pero teníamos que ser pacientes. Sabemos que somos un buen equipo y lo hemos demostrado”.

Tres minutos después de que Manzambi sustituyera al destacado extremo Dan Ndoye, saltó y conectó a la perfección un remate de cabeza tras un despeje de Amar Memic. Esa volea desató una celebración desenfrenada en las gradas suizas del SoFi Stadium, donde reinaba el nerviosismo.

“Es un chico que aprendió a jugar al fútbol en la calle, pero en defensa también tiene mucha disciplina”, dijo Yakin. “Todavía tiene que aprender a ser más organizado, pero estamos avanzando. Intentamos darle mucha libertad para jugar, y lo maneja muy bien”.

El suplente Ermin Mahmic marcó en el tiempo de descuento de la segunda parte para Bosnia, que aún tiene posibilidades reales de clasificarse para la fase eliminatoria de lo que sería su segundo Mundial. El espectacular gol de Mahmic, en medio del barullo defensivo, devolvió algo de optimismo de cara al decisivo enfrentamiento contra Catar de la próxima semana.

“Quizá nuestro comienzo no fue muy bueno, pero desde el (primer) descanso hasta el gol, fuimos el mejor equipo”, declaró el seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez. “Tuvimos dos o tres ocasiones excelentes que deberían haber acabado en gol... Es el primer partido que perdemos en bastante tiempo, y duele. Es bastante doloroso, pero sabemos que, si ganamos el próximo partido, tendremos muchas posibilidades de seguir adelante en el torneo”.

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Cuatro minutos después de que Muharemovic fuera expulsado por derribar al delantero Breel Embolo a un paso del área de penalti, Embolo recibió un pase de Manzambi y le envió un pase raso a Vargas, que marcó un gol indiscutible.

A continuación, Xhaka envió un pase en profundidad a Vargas para que este se lo pasara a Manzambi, quien remató con aplomo.

El capitán Edin Dzeko fue titular y jugó 63 minutos con Bosnia, convirtiéndose en el cuarto jugador de campo en ser titular en un Mundial con más de 40 años —un grupo al que se unieron el miércoles Luka Modric y Cristiano Ronaldo—. Barbarez explicó que Dzeko no jugó en el primer partido del Mundial la semana pasada porque no estaba en plena forma.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.