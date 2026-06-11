Para millones de aficionados alrededor del planeta, la cita de la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá podría convertirse en el escenario de despedida de una de las generaciones más extraordinarias que haya visto el fútbol.

Y al frente de esa lista aparece un nombre que marcó una era: Lionel Messi.

Veinte años después de su debut mundialista, el argentino, de 38 años, se prepara para disputar su sexta y posible última Copa del Mundo. Su travesía mundialista comenzó en Alemania 2006 cuando apenas tenía 18 años y vestía el número 19.

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En aquella edición, un año antes de haber conquistado el Mundial Sub-20 y ganado tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro, marcó su primer gol frente a Serbia y Montenegro para convertirse en el argentino más joven en anotar en una Copa. Además, repartió una asistencia.

Lionel Messi en 2006. ( Archivo )

En Sudáfrica 2010, bajo la dirección del astro Diego Maradona, no logró marcar goles. Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, asumió definitivamente la capitanía de la Albiceleste y con cuatro tantos guio a Argentina hasta la final. Ganó el Balón de Oro del torneo, aunque el sueño de la cima terminó con la derrota 1-0 ante Alemania.

En Rusia 2018, el número 10 dejó apenas una anotación en su cuenta, pero en Catar 2022 cambió su historia. Con siete goles y la conquista del título mundial, Messi escribió una de las páginas más grandes en el libreto del evento. Nuevamente fue reconocido con el Balón de Oro del torneo.

Ahora, el capitán argentino, que cumplirá sus 39 años en medio del Mundial, se convertirá junto a Cristiano Ronaldo en los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Ambos romperán el empate con el alemán Lothar Matthäus y los mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, todos con cinco participaciones.

Lionel Messi y el defensa holandés Ron Vlaar, durante el partido Holanda-Argentina, de semifinales del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. (EFE)

Pero los récords no terminan ahí para Messi, que acumula 26 partidos mundialistas, la mayor cantidad en la historia del torneo, repartidos entre Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4) y Catar 2022 (7). También suma 16 victorias, apenas una menos que las 17 del alemán Miroslav Klose. Lionel cuenta con cinco reveses y cinco empates.

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El rosarino también mantiene abierta la lucha por convertirse en el máximo goleador en la historia de la competencia. Sus 13 tantos lo colocan en el cuarto lugar, empatado con el francés Just Fontaine, y a solo tres goles del récord de Klose con 16.

Argentina iniciará su recorrido en el Grupo J el próximo martes frente a Argelia. Austria y Jordania completan la llave.

Messi se convirtió en campeón del mundo en Catar 2022. ( Nicolás Pereyra )

Cristiano Ronaldo: la otra mitad de una rivalidad eterna

El portugués, que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 antes de debutar en los Mundiales, también apunta a una sexta participación histórica.

A sus 41 años continúa ampliando una carrera que ya lo convirtió en el jugador con más partidos internacionales con 226 y más goles con 143 en la historia de las selecciones del fútbol masculino.

Su estreno mundialista llegó también en Alemania 2006, donde ayudó a Portugal a alcanzar las semifinales por primera vez desde 1966. Desde entonces ha disputado 22 encuentros, con ocho goles y dos asistencias.

Cristiano Ronaldo en Alemania 2006. ( Archivo )

Su actuación más memorable llegó en Rusia 2018, cuando firmó un inolvidable hat-trick frente a España en la fase de grupos. Cuatro años después, en Catar 2022, se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Portugal quedó en el Grupo K junto a República del Congo, Uzbekistán y Colombia. Allí, Ronaldo intentará añadir el primer título mundial para su país.

El día de su hat-trick frente a España.

Luka Modric: un arquitecto silencioso

Entre los nombres que podrían despedirse también figura Luka Modric. El croata debutó igualmente en Alemania 2006 y disputará su quinto Mundial.

Su trayectoria tiene una particularidad porque no estuvo presente en Sudáfrica 2010 debido a que Croacia no logró clasificar.

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Modric alcanzó la cima en Rusia 2018. Allí marcó los dos únicos goles mundialistas de su carrera, condujo a Croacia hasta la final y ganó el Balón de Oro del torneo pese a la derrota 4-2 ante Francia.

Con 40 años, el mediocampista sigue siendo el cerebro de una selección que compartirá el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá.

Modric en Catar 2022. ( Hassan Ammar )

Neymar Jr.: una última oportunidad

La historia de Neymar Jr., de 34 años, en los Mundiales ha estado marcada por variedad de lesiones.

Su primera Copa del Mundo fue justamente en Brasil 2014, donde brilló hasta que una fuerte entrada del colombiano Juan Camilo Zúñiga le provocó una fractura vertebral que puso fin a su participación. La imagen del astro brasileño abandonando el campo en camilla, entre lágrimas y frente a su gente es una de las escenas más dolorosas en la historia reciente de su equipo.

Cuatro años después, una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho estuvo cerca de dejarlo fuera de Rusia 2018. Aunque llegó sin ritmo, consiguió liderar a Brasil hacia las rondas eliminatorias.

Neymar en una de sus lesiones.

En Catar 2022 volvió a sufrir, esta vez por una lesión de tobillo durante el partido inaugural ante Serbia. Sin embargo, regresó para conducir a la Canarinha en las fases decisivas.

Aunque su presencia en 2026 ha estado rodeada de incertidumbre debido a una lesión en la pantorrilla, Neymar arriba como el máximo goleador de Brasil con 79 goles, superando los 77 de Pelé. En los Mundiales acumula ocho en 13 partidos.

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Brasil debutará frente a Marruecos y también enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C.

Neymar durante un partido clasificatorio para el Mundial 2026.

Veteranos

El Mundial de 2026 también tendrá rostros veteranos como el portero escocés Craig Gordon, quien llegará con 43 años y 162 días para convertirse en el jugador más longevo del torneo. También estarán figuras como el mexicano Guillermo Ochoa, el alemán Manuel Neuer, el bosnio Edin Dzeko y el caboverdiano Vozinha, todos con 40.