Florida. Maxi Araújo por fin dio a la afición, compuesta en su mayoría por seguidores uruguayos del sur de Florida, un motivo para celebrar con su gol del empate en los últimos minutos del partido inaugural del Mundial del lunes contra Arabia Saudí.

La Celeste se llevó un punto, pero no quedaron muy satisfechos con el resultado.

“Lo hemos echado por la borda. Hay que ser sinceros”, declaró en español el centrocampista Federico Valverde tras el empate a 1-1 de su equipo, que compensó una primera parte floja dominando la segunda.

“No hemos jugado como habíamos entrenado. No era lo que nos habíamos propuesto. Nos precipitamos demasiado. Queríamos ganar el partido desde el primer minuto. A veces hay que tener un poco más de paciencia y limitarnos a jugar nuestro juego. Mejoramos mucho en la segunda parte”, añadió Valverde. .

PUBLICIDAD

Abdulelah Al-Amri marcó tras un rebote en el minuto 41 para Arabia Saudí, y Araújo logró el empate en el 80, al rematar un rebote desde corta distancia que superó al portero Mohammed Al-Owais.

La Celeste dominó la posesión y realizó 29 tiros a puerta, frente a los siete de Arabia Saudí, pero estuvo por detrás en el marcador hasta el final de la segunda parte.

Fue el cuarto gol internacional de Araújo y el segundo en el Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins de la NFL.

Al-Amri, a quien el uruguayo Fernando Muslera había detenido un disparo al comienzo de la primera parte, adelantó a su equipo con un rápido remate a puerta vacía después de que Muslera despejara con la palma de la mano un cabezazo.

Al-Amri se arrodilló tras el gol y apoyó la cabeza en el terreno de juego mientras recibía una lluvia de vítores de los aficionados saudíes, que, aunque eran muy pocos en el sur de Florida, se hicieron oír con tanta fuerza que compensaron esa diferencia.

Hace cuatro años, vieron cómo su selección protagonizaba uno de los momentos más memorables del Mundial de 2022, al remontar el partido y dar la sorpresa ante Lionel Messi y la eventual campeona, Argentina, por 2-1 en el partido inaugural de Arabia Saudí.

El resultado del lunes fue mucho menos emocionante, pero Arabia Saudí -gracias a una actuación, en general, sólida de Al-Owais- logró mantener a raya a Uruguay, bicampeona del mundo, hasta el final del partido.

PUBLICIDAD

Los Green Falcons se mostraron más satisfechos con el resultado que sus rivales.

“Uruguay es un equipo con mucha energía”, declaró el seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis, a través de un intérprete. “Los jugadores tienen mucha experiencia y hay profundidad en el banquillo... Cuando te enfrentas a un rival así, sumar un punto es algo positivo”.

Donis sustituyó al destituido Hervé Renard hace tan solo dos meses. Afirmó que todavía está conociendo a la plantilla, aunque se mostró optimista tras la actuación del lunes.

“Necesito conocer mejor a mi equipo”, afirmó Donis. “Tengo que formar un equipo competitivo, y es lógico que necesitemos tiempo para ello. El resultado de hoy nos da una ventaja”.

La Celeste dispuso de numerosas ocasiones. Al-Owais detuvo un remate de cabeza a bocajarro de Federico Viñas en la primera parte y, posteriormente, desvió con la yema de los dedos un disparo de Manuel Ugarte en el minuto 61. También detuvo un disparo de Valverde a los pocos minutos del tiempo de descuento.

“Cuando un equipo que se supone que debe marcar la diferencia no es capaz de hacerlo, ya sea creando peligro o dominando el balón», declaró el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, a través de un intérprete, «entonces el equipo más débil se atreve a hacer algo".

El resultado puso el broche final a una jornada sorprendente en el Grupo H, formado por Arabia Saudí, Uruguay, España y Cabo Verde.

Cabo Verde, que debutaba en el Mundial, logró un empate a cero ante la gran favorita, España, en Atlanta.

PUBLICIDAD

“El empate de España puede ser la mayor sorpresa de este Mundial”, afirmó Donis. “Cabo Verde se mostró muy competitivo, muy fuerte. No es que hayan cambiado los favoritos del grupo. Siguen siendo España y Uruguay”.

También fue un enfrentamiento entre el pasado, el presente y el futuro de la historia del Mundial. Uruguay acogió el primer Mundial en 1930 y acogerá un partido conmemorativo del centenario del torneo en 2030, mientras que Arabia Saudí acogerá el Mundial en 2034.

Entre los asistentes al partido se encontraban: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la estrella de los Miami Heat, Bam Adebayo; la exestrella de la NFL, Chad Ochocinco; y el veterano jugador uruguayo Luis Suárez —compañero de Messi en el Inter Miami, que no fue convocado para representar a su país en este torneo—.