Missouri. El primer partido del sexto Mundial de Lionel Messi agigantó su leyenda: firmó un hat-trick que le convirtió en uno de los máximos goleadores del torneo.

A punto de cumplir 39 años, el capitán de la Albiceleste debutó en su sexta Copa del Mundo ante Argelia en la apertura del Grupo J en Kansas City.

Por si fuera poco, el crack argentino se llevó la pelota al estampar su primera tripleta en 27 partidos jugados en los mundiales, para el triunfo 3-0 del vigente campeón y para igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del certamen.

PUBLICIDAD

“Es mucho más de lo que podía imaginar cuando era chico”, dijo Messi tras consumar su obra en el Estadio Arrowhead, de Kansas City. “No me imaginaba esto ni todo lo que me tocó vivir. Lo que estoy viviendo ahora es de yapa (bono adicional). Tuve la suerte de cumplir todos los sueños a nivel individual y grupal”.

17 Fotos El astro argentino empató el récord de goles en la historia de la competición en la victoria de Argentina frente a Argelia.

Con sus tres anotaciones, Messi superó al brasileño Ronaldo (15), el alemán Gerd Müller y a Kylian Mbappé (14), quien lo había rebasado en la misma jornada, al marcar un doblete frente a Senegal.

“Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, Ronaldo también está ahí, pero creo que no significa nada”, declaró el 10 de Argentina. “Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí”.

Messi, se consolidó además como el mejor artillero de la selección argentina con 120 goles. Jugó su primer Mundial en 2006 y repitió en 2010, 2014, 2018 y 2022, cuando conquistó el tercer trofeo en la historia de la nación sudamericana.

Su némesis Cristiano Ronaldo, que jugó en cinco ediciones, podría alcanzarlo si ingresa al campo de juego este miércoles cuando Portugal se mida ante Congo en Houston por el Grupo K.

Por ahora, Messi alcanzó a Cristiano como los únicos jugadores que han anotado en cinco mundiales distintos. El luso impuso la marca hace cuatro años en Catar.

PUBLICIDAD

En otro apartado del mano a mano con Cristiano, Messi eclipsó un récord de longevidad con su triplete. Al anotar tres goles con 38 años y 357 días, el argentino superó la marca de Cristiano (33 años y 130 días) del jugador de mayor edad que consigue un triplete en el Mundial.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa también comparece en su sexta copa del Mundo. Pero no tuvo minutos en 2006 ni 2010 y tampoco apareció en la portería durante la inauguración del presente certamen, en la que México doblegó 2-0 a Sudáfrica el jueves.

Al sumar 27 partidos, la “Pulga” se mantiene como el jugador con más presencias en la máxima competencia.

“No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle”, remarcó el seleccionador argentino Lionel Scaloni. “Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más”.